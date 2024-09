Lewandowski błyszczy i nagle takie wieści z Hiszpanii. Fatalna nowina. Aż trudno uwierzyć

Robert Lewandowski i Hansi Flick - to połączenie, które niegdyś przysporzyło mnóstwo radości fanom Bayernu Monachium, a jej część mogą odczuwać obecnie fani FC Barcelona. Niemiecki szkoleniowiec szybko wprowadził swój sznyt do zespołu "Dumy Katalonii", tworząc z niego istną maszynę do pressingu i - przede wszystkim - wygrywania.