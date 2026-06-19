Lewandowski blisko nowego klubu, a tu zwrot akcji w Barcelonie. Jest kolejny chętny

Robert Lewandowski w połowie maja ogłosił swój rozbrat z FC Barcelona, a niedługo potem rozegrał ostatnie spotkania w bordowo-granatowych barwach. Pod względem formalnym będzie on związany z "Dumą Katalonii" jeszcze do końca tego miesiąca, a potem oficjalnie i na dobre będzie on mógł dołączyć do nowej drużyny.

Wiele wskazuje na to, że sytuacja dotycząca przyszłości "Lewego" się klaruje - napastnik zdaje się być o krok od dołączenia do Chicago Fire, choć wciąż jeszcze czekamy na potwierdzenie amerykańskiego zespołu w tej sprawie.

Tymczasem na dużo mniej zaawansowanym etapie zdają się być działania "Barcy" dotyczące pozyskania następcy Lewandowskiego. Głównym kandydatem pozostaje tu Julian Alvarez (Atletico Madryt), a jeszcze inną opcją jest Joao Pedro (Chelsea).

Karl Etta Eyong na celowniku angielskich klubów. Jednak nie będzie następcą Lewandowskiego w Barcelonie?

Jednocześnie nadeszły też dość istotne wieści dotyczące Karla Etty Eyonga, innego futbolisty, którego przez dłuższy czas niejako wpychano w buty "RL9". Gracz Levante zdaje się ostatecznie oddalać od "Blaugrany".

Jak bowiem poinformował na portalu X Ben Jacobs Kameruńczyk miał znaleźć się na celowniku Ipswich Town, beniaminka Premier League. Negocjacje w jego sprawie miały się już rozpocząć, a zapytanie o 22-latka miał złożyć także Everton.

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Co istotne, sam Etta Eyong ma priorytetowo traktować opcję przeprowadzki do Anglii. "Los Granotes" będą chcieli otrzymać w zamian z piłkarza ok. 25 do 30 mln euro, co nie jest z pewnością zaporową kwotę dla ekip z PL.

Robert Lewandowski IMAGO/Maciej Rogowski East News

Robert Lewandowski ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Robert Lewandowski JOSE BRETON East News





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