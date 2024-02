Lewandowski bezwzględny, Polak ogłasza tuż po meczu. Postawił sprawę jasno

Jestem bardzo szczęśliwy, bo wygraliśmy mecz, który był dla nas niezwykle ważny. Jeżeli chodzi o rzut karny, to w pierwszej chwili nie miałem pojęcia, co się wydarzyło. To było coś dziwnego, ale po chwili okazało się, że bramkarz zbyt wcześnie wyszedł przed linię. Przy drugim podejściu strzeliłem tak jak zwykle i zdobyłem bramkę. To bardzo cenne trzy punkty dla naszego zespołu. Teraz możemy skupić się na Lidze Mistrzów

~ powiedział Robert Lewandowski po meczu w rozmowie wyemitowanej przez stację Eleven Sports