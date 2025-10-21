Lewandowski bezlitośnie oceniony, padły poważne zarzuty w jego stronę. "Zimny i arogancki"

Robert Lewandowski i Bayern Monachium - to przez lata była definicja idealnego duetu. Kapitan reprezentacji Polski zdobywał z Bawarczykami kolejne mistrzostwa Niemiec, wreszcie zdobył upragnioną Ligę Mistrzów oraz otarł się o zdobycie Złotej Piłki. "Lewy" z Monachium pożegnał się jednak w nienajlepszych stosunkach, publicznie domagając się zgody na transfer.

Odchodząc do Barcelony Lewandowski pozostawił po sobie rekord, który już w momencie ustanawiania został okrzyknięty mianem jednego z szalenie trudnych do pobicia. Polak sezon 2020/21 w Bundeslidze zakończył z dorobkiem 41 goli. Aktualnie na dobrej drodze, by przynajmniej zbliżyć się do wyczynu Lewandowskiego, jest inny napastnik Bayern który idealnie wypełnił lukę po odejściu Polaka.

Legenda Bayernu niepochlebnie wypowiada się o Lewandowskim. To nie był pierwszy raz

Harry Kane trafił do Bayernu w 2023 roku po długoletniej grze w barwach Tottenhamu. Napastnik reprezentacji Anglii należy do ścisłej czołówki światowej, lecz jego gablotka z trofeami jest nadzwyczaj uboga. Zmienić to miał wyjazd do Niemiec. Anglik z miejsca zdominował rywalizację, w debiutanckim sezonie strzelając aż 36 goli - zaledwie pięć mniej od wspomnianego rekordu "Lewego".

Spekulacje o ponownej próbie zdetronizowania Polaka wybuchły z początkiem tego sezonu. Anglik utrzymuje świetną dyspozycję, do tej pory w siedmiu spotkaniach ligowych strzelił aż 12 goli. Zachwyty nad Kane'm za naszą zachodnią granicą nie milkną. Wielu już teraz uważa, że Anglik jest zawodnikiem lepszym od Lewandowskiego.

Z tej tendencji nie miał zamiaru wyłamywać się Markus Babbel. Wieloletni zawodnik Bayernu, mistrz Europy z 1996 roku ochoczo komentuje sytuację wokół monachijskiego klubu. Nie inaczej było po sobotnim klasyku z Borussią Dortmund, w którym Kane zanotował kolejne trafienie. Były piłkarz w pewnym momencie pokusił się o porównanie Kane'a i Lewandowskiego. Komplementując Anglika wbił przy okazji szpilkę w "Lewego".

- Jego (Harry'ego Kane'a - przyp. red.) największą zaletą jest to, że kibice go uwielbiają. Jest skromny, jest dżentelmenem - zupełnym przeciwieństwem Lewandowskiego, który zawsze sprawiał wrażenie zimnego i aroganckiego, przez co nigdy nie nawiązał kontaktu z kibicami - wypalił Babbel w rozmowie z "Absolut Fussball".

Nie jest to pierwszy raz, gdy Babbel w niepochlebny sposób wyraża się o Lewandowskim. Niemiec w przeszłości krytykował Polaka m.in. za jego postawę przy okazji sfinalizowanego ostatecznie odejścia "Lewego" z Monachium. Tamtejsze media często zwracały się do niego po opinie, gdy Polakowi przydarzał się słabszy występ.

