Lewandowski bez tajemnic ws. religii. Słowa o Janie Pawle II wywołały poruszenie

Robert Lewandowski - co zrozumiałe - rzadko wypowiada się w sprawie swojej religijności. Dlatego, gdy już zabierał głos w tym temacie, jego słowa ważyły naprawdę wiele. Tak było w 2012 roku, gdy szerokim echem odbił się filmik z udziałem polskiego napastnika, nagrany w ramach akcji "Nie wstydzę się Jezusa", zapoczątkowanej przez Krucjatę Młodych.

Jej charakterystycznym elementem były breloki z cytatem z "Ewangelii według świętego Mateusza":

Kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem

Trafiły one między innymi do rąk znanych postaci sportu i show-biznesu. A jedną z nich był właśnie Robert Lewandowski. - Przyjąłem ten breloczek, ponieważ jestem katolikiem i nie wstydzę się Jezusa ani swojej wiary, bo wiem, że Pan Bóg na pewno cały czas nade mną czuwa - powiedział podczas nagrania Robert Lewandowski, który stanął przed kamerą ubrany w koszulę polo reprezentacji Polski, dumnie prezentując otrzymany prezent.

- Jeśli chodzi o wiarę, wiadomo, że we współczesnym nie tylko życiu, ale też świecie, wszystko idzie bardzo szybko. Nieraz zapominamy o naszych wartościach i o tym, co tak naprawdę jest dla nas najważniejsze. Dlatego też ta wiara pomaga mi nie tylko na boisku, ale też poza nim, żeby być po prostu dobrym człowiekiem i popełniać jak najmniej błędów - dodał nasz reprezentant.

Robert Lewandowski otwarcie deklaruje swoją wiarę. Mówił wprost ws. religii

Dekadę później Robert Lewandowski znów wrócił do tego tematu, gdy podczas wizyty w podcaście "WojewódzkiKędzierski" został wprost zapytany o to, czy wierzy w Boga.

- Wierzę - zadeklarował. A mówiąc o tym, co daje mu wiara w życiu codziennym, dodał:

Pomaga i pomogła, jak straciłem ojca. Wtedy ten punkt patrzenia w niebo był jakby mocniejszy. To wsparcie często mi towarzyszy z tych stron

W podobnym czasie w wywiadzie udzielonym dziennikowi "La Vanguardia" Robert Lewandowski został zapytany o postać swojego wielkiego rodaka - Jana Pawła II, opowiadając, co utkwiło mu w pamięci z obrazu polskiego papieża.

- To, jaki był dla ludzi, jaki był otwarty. To, co zrobił dla ludzkości. Zawsze będę go pamiętał jako tę osobę, która starała się uczynić świat lepszym - stwierdził wprost napastnik FC Barcelona, a jego słowa odbiły się wówczas niezwykle szerokim echem, zwłaszcza w polskich mediach.

Obecnie Robert Lewandowski przebywa w Korei Południowej, gdzie wraz z kolegami z FC Barcelona przygotowuje się do startu nowego sezonu. Już w czwartek "Duma Katalonii" rozegra swój drugi mecz towarzyski, mierząc się z drużyną FC Seoul.

