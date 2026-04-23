Lewandowski bez ogródek. Powiedział, co naprawdę myśli o Yamalu. "To nie jest łatwe"

Robert Lewandowski i Lamine Yamal grają ze sobą od 2023 roku. W tym czasie wspólnie odnosili wielkie sukcesy, ale też zmuszeni byli przełykać gorycz wielu porażek. Nie zmienia to jednak faktu, że wraz z Raphinhą tworzą oni zgrany tercet, na myśl o którym drży cały piłkarski świat.

Wraz z kolejnymi meczami, byliśmy także świadkami "dojrzewania" relacji między wspomnianymi zawodnikami. Już jakiś czas temu Lamine Yamal wspominał, że początki jego znajomości z polskim snajperem nie były usłane różami. W miarę upływu czasu mogliśmy jednak obserwować pogłębianie więzi między gwiazdorami "Dumy Katalonii". Mimo to, w dalszym ciągu między zawodnikami zdarzały się dość dwuznaczne sytuacje, sugerujące pewien stopień napięcia.

Lewandowski przemówił ws. Yamala. Oto, co myśli o młodym gwiazdorze

Robert Lewandowski dość niespodziewanie wziął udział w akcji charytatywnej, zorganizowanej przez influencera "Łatwogang", której celem jest zebranie jak największej sumy dla podopiecznych fundacji "Cancer Fighters".

W ramach rozmowy wideo prowadzący oraz widzowie mogli zadawać pytania kapitanowi reprezentacji Polski. Jedno z nich dotyczyło właśnie opinii "Lewego" na temat Yamala. 37-latek udzielił w tej kwestii dość konkretnej odpowiedzi.

- Jako człowiek jest bardzo w porządku. Myślę że świat, który go będzie otaczał, będzie dla niego sporym wyzwaniem. To nie jest łatwo w tym wieku być na tym poziomie i radzić sobie z tym wszystkim, co jest wokół. Ale jako człowiek to super postać, też wie gdzie jest, wie ile musi jeszcze pracy włożyć. On jest bardzo świadomy. To, co pokazują w telewizji czy mediach to też zupełnie coś innego, niż kiedy ma się z nim bezpośredni kontakt. Jak najbardziej jest to super człowiek - powiedział Lewandowski.

Yamal to z pewnością barwna postać, która potrafi wzbudzać mieszane uczucia. Z jednej strony zdecydowanie nie wystrzega się on różnych głośnych kontrowersji. Z drugiej to genialny piłkarz, który mimo młodego wieku stanowi ogromne źródło inspiracji dla wielu aspirujących graczy. To wszystko sprawia, że pełny obraz tego zawodnika jest tak interesujący dla wszystkich, którzy na co dzień śledzą poczynania gwiazdora Barcelony.

Lamine Yamal i Robert Lewandowski JOSEP LAGO AFP

Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha MATTHIEU MIRVILLE AFP

Robert Lewandowski i Lamine Yamal Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

