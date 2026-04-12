Lewandowski będzie musiał się pożegnać z kolegą, Barcelona postanowiła. Kierunek wybrany

Paweł Nowak

Bardzo głośno w ostatnim czasie jest o przyszłości Roberta Lewandowskiego. Napstnik wciąż nie doszedł z klubem do porozumienia w kwestii przedłużenia umowy. Według katalońskiego "Sportu" z klubem pożegna się m.in. Marc Casado. Co więcej, kierunek dla pomocnika ma już być wybrany. W grę wchodzą wielkie pieniądze.

Piłka nożna: Marc Casado znajduje się na wylocie z klubu
Robert Lewandowski, Marc Casado i Dani Olmo

W decydującą fazę wchodzi piłkarski sezon 2025/2026. Na krajowym podwórku doskonale radzi sobie FC Barcelona, która wykorzystuje gorszy okres Realu Madryt i po sobotniej wygranej 4:1 z Espanyolem zwiększyła swoją przewagę w tabeli LaLiga do aż dziewięciu "oczek".

Do tego ekipa prowadzona przez Hansiego Flicka wciąż pozostaje w walce o wygraną w Lidze Mistrzów. Zadanie ma jednak bardzo trudne, bowiem pierwsze ćwierćfinałowe przeciwko Atletico Madryt przegrała 0:2. W tym spotkaniu nie najlepiej zaprezentował się Robert Lewandowski.

Polak zagrał tylko 45 minut i nie wyszedł na murawę na drugą część meczu. Swoimi występami zdawał się przekonywać Barcelonę do zaoferowania mu nowej umowy. W końcu aktualna wygasa wraz z końcem sezonu. Na tę chwilę brakuje jednak konkretnych informacji ws. Polaka.

Jego sytuację chcą wykorzystać włoskie kluby - AC Milan i Juventus. Co ciekawe, Polak wydaje się nie być jedynym zawodnikiem, którego przyszłość w zespole stoi pod znakiem zapytania.

Casado na wylocie? Hiszpanie już pewni. Jest konkretny kierunek

Zdaniem katalońskiego "Sportu" z odejściem pogodzony ma być Marc Casado. 22-latek nie jest pierwszym wyborem Hansiego Flicka i stosunkowo rzadko otrzymuje szanse na grę. Do tego klub nie zaoferował mu nowego kontraktu (wygasa w 2028 roku) ani nie planuje takich działań. Z tego względu wielce prawdopodobne jest, że ten zmieni pracodawcę. Zainteresowane mają być kluby z Arabii Saudyjskiej, a kwota transakcji miałaby wynieść ok. 20 mln euro.

- Na razie jego najbardziej prawdopodobnym celem jest Arabia Saudyjska, gdzie kilka klubów wyraziło już zainteresowanie. Pozostaje pytanie, jakich korzyści finansowych Barcelona spodziewałaby się po tym transferze. Rozważana kwota to około 20 milionów euro - czytamy.

Najbliższy mecz FC Barcelona rozegra we wtorek 14 kwietnia. Będzie to starcie rewanżowe w Lidze Mistrzów z Atletico Madryt. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 21:00.

Marc CasadoDENNIS AGYEMANAFP
Marc Casado i Hansi FlickLLUIS GENEAFP
Robert LewandowskiGrzegorz Wajda/REPORTER East News
