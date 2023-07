Lewandowski będzie miał trudno. Wymowne słowa selekcjonera Brazylii

Saga z transferem Roque do stolicy Katalonii ciągnie się od długich miesięcy. Brazylijczyk jest priorytetem transferowym Joana Laporty i spółki, którzy musieli jednak stoczyć o zawodnika walkę z innymi - często bogatszymi - klubami. Według brazylijskich źródeł PSG, Chelsea czy Manchester United chciały nawet potroić piłkarzowi pensję, którą proponuje Barcelona. Ten wydaje się natomiast zdeterminowany, aby trafić właśnie do zespołu prowadzonego przez Xaviego Hernandeza.

Roque urodził się 28 lutego 2005 roku. Od kwietnia zeszłego roku występuje w Athletico Paranaense, stając się tam kluczowym zawodnikiem. W bieżącym sezonie wystąpił w 30 meczach we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 15 bramek, do których dołożył sześć asyst. Jeśli utrzyma taką dynamikę , niewykluczone, że zakończy ligę z tytułem króla strzelców (w Brazylii gra się systemem wiosna-jesień).

Z tym laurem w dorobku miałby dołączyć do Barcelony. Według najnowszych doniesień Roque nie przejdzie bowiem do Barcelony wcześniej niż w styczniu przyszłego roku. Dokumenty miały już zostać przygotowane, a kluby doszły do porozumienia .

Brazylijski talent będzie kosztował 35 milionów euro i dodatkowe 10 w ramach bonusów.

Lewandowski ma się czego obawiać? Szykuje mu się konkurent

Kiedy Brazylijczyk zasili kadrę Barcelony, Lewandowski zyska poważnego rywala do walki o wyjściowy skład. W tej chwili Polak nie ma de facto godnego siebie konkurenta. Ramon Menezes, selekcjoner reprezentacji Brazylii U-20, mocno chwalił swojego podopiecznego w rozmowie z "RAC1". - Brazylijscy piłkarze potrzebują trochę czasu, aby znaleźć swoją najlepszą wersję w Europie. To normalne. Myślę jednak, że Vitor Roque może bardzo szybko dostosować się do futbolu Barçy. Fizycznie i technicznie jest przygotowany, bardzo dobrze rozumie grę, a to ułatwi mu zrozumienie jego taktycznego miejsca w zespole pomimo młodego wieku - powiedział trener.

- To bardzo obiecujący młody człowiek, z dużą przyszłością. Barça wygrywa dużo, bierze świetnego piłkarza. Roque jest mobilną dziewiątką. Ma cechy do gry na skrzydle, pokazał to w przeszłości, ale w Athletico Paranaense gra w środku i myślę, że to jego najlepsza pozycja - dodał Menezes.

Jakub Żelepień, Interia

Vitor Roque ma być zastępcą, a z czasem następcą Roberta Lewandowskiego w Barcelonie / Albari Rosa / AFP

Vitor Roque / JUAN BARRETO / AFP / AFP

Robert Lewandowski / AFP