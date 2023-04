Lewandowski antybohaterem po tym "pudle"? Media widzą to inaczej

Hiszpańskie media wcale nie oceniają zbyt brutalnie Roberta Lewandowskiego po hitowym spotkaniu FC Barcelona - Atletico Madryt w La Liga. I to mimo, że Polak znów nie strzelił gola, a do tego zmarnował świetną sytuację pod bramką rywali, nie podając jednocześnie do dobrze nabiegającego Brazylijczyka Raphinhi.