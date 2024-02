Lewandowski... a obok niego on. Co za spotkanie po meczu Barcelony

24 lutego ekipa FC Barcelona ograła bez najmniejszych problemów drużynę Getafe aż 4:0. Tym razem, po świetnej serii czterech meczów z co najmniej jednym golem na koncie, Robert Lewandowski nie trafił co prawda do siatki, ale pojawiła się inna ciekawa historia związana z Polakiem. Otóż po ostatnim gwizdku spotkał się on z... absolutną legendą muzyki, która wcześniej z poziomu trybun obserwowała poczynania "Blaugrany".