Lewandowska wrzuciła nagranie, sceny na siłowni. Mąż mistrzem drugiego planu

Lewandowska swoją pracę i treningi bierze na poważnie, ale nigdy nie ukrywała, że lubi dodawać od siebie i swoich bliskich trochę luzu do swojej działalności. Było to szczególnie widać na nagranych wideo z ćwiczeniami, na których pojawiał się jej mąż.

Biznes Lewandowskiej skupiony jest na branży fitness. Co jakiś czas gwiazda organizuje dla swoich fanów dwutygodniowe wyzwania , podczas których namawia ich do zmiany ich stylu życia - poprawienia jakości żywienia i dołożenia konkretnych ćwiczeń.

Podobnie jak miało to miejsce w poprzednich przypadkach, "Lewa" dodała też trochę "bonusowej" zawartości dla wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do zabawy. Na jej Instagramie pojawiły się nagrania z ćwiczeniami, które można wykonywać w domu w konkretnym systemie. "A tutaj wrzucam bonus treningowy - dla tych, którzy jeszcze zastanawiają się czy dołączyć do wyzwania. Ćwiczymy w systemie TABATA – czyli 20 sekund maksymalny ogień, 10 sekund przerwy, 8 rund. Krótko ale konkretnie!" - tłumaczyła. To właśnie na tych nagraniach widać nie tylko ją, ale również Roberta Lewandowskiego, który stał się prawdziwym mistrzem drugiego planu.

Na nagraniach przez cały czas przewija się Robert Lewandowski, który to uśmiecha się do żony, to pije wodę, opiera się o sprzęt czy sprawdza buty. Widać, że jest w bardzo dobrym humorze. Na jednym wideo pokazuje nawet jeszcze, jak sam trenuje, jest to jednak tylko drobny wycinek. Zostało to od razu zauważone przez jedną z komentujących.