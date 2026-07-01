Robert Lewandowski ostatnie cztery lata spędził w Barcelonie. Polski napastnik święcił tam wiele pięknych chwil. W barwach "Dumy Katalonii" zdobył łącznie trzy mistrzostwa Hiszpanii, trzy Superpuchary oraz jeden Puchar Króla. W swoim debiutanckim sezonie wywalczył też koronę króla strzelców La Liga.

W poniedziałek (29 czerwca) saga transferowa związana z przyszłością klubową Polaka się zakończyła. Chicago Fire poinformowało o zakontraktowaniu polskiego napastnika. 37-latek także w swoich mediach społecznościowych przywitał się z nowym klubem.

Przejmujący wpis Lewandowskiej. W tle wyprowadzka z Barcelony

Lewandowski przenosi się więc ponad 7 tysięcy kilometrów. Taka odległość dzieli Barcelonę i Chicago. Głos ws. przeprowadzki zabrała także żona piłkarza - Anna, która nie ukrywa swoich obaw. - Mogłabym wrzucić zdjęcie z uśmiechem, napisać, że "jedziemy po nowe" i udawać, że wszystko jest idealnie. Ale nie jest. I chcę być z Wami zupełnie szczera - rozpoczęła swój wpis na Instagramie.

Lewandowska wprost napisała, że całą rodzinę czekają ogromne zmiany i zaznaczyła, że bardzo się boi.

Ostatnie tygodnie to dla mnie rollercoaster skrajnych emocji. Barcelona stała się moim domem. Moim bezpiecznym miejscem, które pokochałam całym sercem. Myśl o tym, że znowu muszę się spakować, zostawić to, co zbudowałam, i zacząć trochę od nowa, po prostu mnie przeraża

Ponadto podkreśliła, że przeprowadzka na pewno mocno wpłynie na córki: Klarę i Laurę. - Jako mama czuję ogromny stres. Martwię się o dziewczynki i ich emocje, o nową szkołę, o to, jak odnajdą się w zupełnie nowym świecie. Kto przechodził tak dużą przeprowadzkę z dziećmi, ten wie, jaki to ciężar psychiczny dla rodzica - dodała.

Lewandowska zaznaczyła, że "życie u boku sportowca to nie tylko blaski, to też trudne, rodzinne kompromisy". Jednocześnie podkreśliła, że stoi murem za swoim mężem. - Wspieram go z całych sił, bo jesteśmy drużyną. Ale jako kobieta mam prawo czuć lęk. Mam prawo czuć się przytłoczona i dzisiaj nie będę udawać, że jest inaczej - przyznała.

Na koniec zwróciła się do swoich obserwujących i zapowiedziała, że dalej będzie działała nad rozwojem firm. - Do zobaczenia na treningu, obozie, czy też w mojej ukochanej Barcelonie - zakończyła.

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Anna Lewandowska bardzo przeżyła pożegnanie Roberta z Barceloną DEFODI IMAGES/NEWSPIX.PL / EXPA/NEWSPIX.PL Newspix.pl

Anna i Robert Lewandowscy Christian Charisius AFP

Robert Lewandowski, Anna Lewandowska Adam Jankowski Reporter





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