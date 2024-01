Lewandowska ujawniła prawdę o mężu. Ostra kontra Kucharskiego. "Kłamie"

Anna Lewandowska oraz Robert Lewandowski to jedna z najsłynniejszych par w Polsce. 35-letni snajper to podpora reprezentacji Polski i najlepszy strzelec naszej drużyny narodowej, a także jedna z największych gwiazd FC Barcelona . Również jego żona znana jest z wielu aktywności. Niegdyś święciła sukcesy, uprawiając karate. Teraz jest trenerką, a także prowadzi kilka swoich biznesów - wprowadziła na rynek między innymi swoją linię kosmetyków.

Anna Lewandowska o inwestycji Roberta Lewandowskiego w jej biznesy. Cezary Kucharski wyprowadził kontrę

We wspomnianym wywiadzie Anna Lewandowska odniosła się także do swojej wspomnianej już wielkiej pasji - karate , ujawniając przy tym, dlaczego postanowiła ją porzucić po przeprowadzce do Niemiec.

- Moje życie wyglądało w dalszym ciągu tak: najpierw w pociągu, potem w samolocie na walizkach i ta efektywność treningowa nie była już taka sama. Ja trenowałam w Dortmundzie sama na sali, czasem prosiłam mojego męża, żeby mi potowarzyszył, bo naprawdę już można było dostać na głowę. Prosiłam trenera z taekwondo, żeby pomógł mi potrenować coś z karate, jeździłam do mojego trenera, a mój trener czasami nawet do mnie przylatywał, żeby mi pomóc. Ale w pewnym momencie się poddałam, wybrałam coś innego - wyszłam za mąż, przeprowadziliśmy się później do Monachium, zaczęliśmy myśleć o założeniu rodziny - przyznała żona Roberta Lewandowskiego, który wraz z zespołem FC Barcelona przygotowuje się do walki o Superpuchar Hiszpanii.