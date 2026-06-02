Podczas gdy świat z zapartym tchem czeka na ogłoszenie kolejnego klubu Roberta Lewandowskiego, jego małżonka wcale nie przejmuje się zamieszaniem wokół piłkarza i prężnie rozwija swoje biznesy. Anna Lewandowska niedawno ogłosiła, że zamierza poszerzyć swoją działalność w Hiszpanii o kolejną siłownię, a obecnie przebywa na Ibizie, gdzie w jednym z miejscowych hotelu prowadzi event poświęcony swojemu programowi "Kick the Barre", który w ostatnich miesiącach zyskał ogromną popularność.

W poniedziałek Lewandowska udostępniła w sieci zdjęcia ze słonecznej Ibizy, a pod wpisem pojawiło się natychmiast mnóstwo komentarzy. "Pani Aniu, jest szansa na Turcję? Pozdrawiam serdecznie!" - dopytywała. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. "Będzie Turcja" - zapewniła. Nikt nie mógł jednak przewidzieć, że te dwa słowa rozpętają w mediach takie poruszenie. W kolejnych godzinach w mediach zaroiło się od artykułów na temat "deklaracji" Anny Lewandowskiej. Wielu dziennikarzy uznało, że tym samym 37-latka chce dać do zrozumienia między wierszami, że... jej ukochany może zdecydować się na występy w tureckiej ekstraklasie.

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"Burza" po komentarzu Anny Lewandowskiej. Musiała się tłumaczyć

We wtorkowy wieczór Anna Lewandowska postanowiła zabrać głos na temat poruszenia, jakie wywołał jej komentarz. Postawiła sprawę jasno. "Spokojnie kochani, tym razem chodziło tylko o mój obóz Camp by Ann w Turcji w hotelu Regnum w październiku. (Zapisy już wkrótce) Ale przyznaję, internet działa szybciej niż plotki transferowe" - stwierdziła z przymrużeniem oka, a do swojej wypowiedzi dołączyła śmiejącą się emotikonę.

Anna Lewandowska tłumaczy się z odpowiedzi na pytanie internautki Instagram/annalewandowska materiał zewnętrzny

Robert Lewandowski tuż po zdobyciu trzeciego mistrzostwa Hiszpanii z FC Barcelona ogłosił, że sezon 2025/2026 będzie jego ostatnim w barwach "Dumy Katalonii". Od tamtej pory dziennikarze i eksperci z całego świata głośno zastanawiają się nad piłkarską przyszłością kapitana reprezentacji Polski. Wśród klubów, które miałyby interesować się współpracą z polskim napastnikiem, wielu wymieniało zespoły z Arabii Saudyjskiej i Stanów Zjednoczonych, kilka dni temu jednak w mediach pojawiły się doniesienia sugerujące, że "Lewym" zainteresowany ma być... Hakan Safi, a więc działacz starający się o fotel prezesa w tureckiego klubu Fenerbahce.

Robert i Anna Lewandowscy AFP

Robert Lewandowski i Anna Lewandowska Tomasz Jastrzebowski/REPORTER East News

Anna i Robert Lewandowscy GJL East News





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