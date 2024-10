Lewandowska pokazała, czego obawiali się w Barcelonie. Pojawił się przeciek, media reagują

Robert Lewandowski ostatni dni spędził w Warszawie, gdzie zaliczył kolejne występy w narodowych barwach na warszawskim stadionie. Kapitan naszej reprezentacji od pierwszej minuty zagrał w meczu z Portugalią , jednak początek meczu z Chorwacją oglądał z ławki rezerwowych. Jak się okazało, Michał Probierz postanowił "oszczędzić" napastnika FC Barcelona , u którego pojawiły się problemy zdrowotne. Nie były one jednak na tyle poważne, aby selekcjoner “Biało-Czerwonych" nie mógł skorzystać z pomocy 36-latka. "Lewy" wszedł na murawę Stadionu PGE Narodowego w drugiej połowie meczu z Chorwatami i zaliczył asystę przy bramce Sebastiana Szymańskiego . Niestety, kilka minut później doszło do poważnego incydentu z udziałem naszego kapitana.

W 76. minucie spotkania golkiper rywali Dominik Livaković wyszedł do piłki i dość niefortunnie zderzył się z Robertem Lewandowskim. Jego zachowanie nie spodobało się arbitrowi, który postanowił ukarać Chorwata czerwoną kartką. Do polskiego snajpera od razu podbiegli medycy, a po ich interwencji 36-latek mógł kontynuować spotkanie. Po meczu jednak dało się zauważyć, że ma on problemy z chodzeniem. Obrazki te mocno zaniepokoiły fanów "Dumy Katalonii", którzy zaczęli się obawiać, że 36-latek nie będzie mógł zagrać w niedzielnym meczu przeciwko Sevilli.