Anna Lewandowska podsumowuje rok. "Odnalazłam coś nowego!"

Lewandowska podkreśliła, że taniec jest dla niej zupełnie nowym odkryciem, po latach treningów karate, a potem zajęć fitnessu. "Dla mnie jako sportowca jest to olbrzymie wyzwanie. Z kobiety, która walczyła na macie, która trenuje od wielu lat, to wyjście z pewnej strefy komfortu oraz przekroczenie pewnych granic, bo nie zawsze wierzę w swoje możliwości. Taniec uczy mnie, jak pokazywać emocje, być otwartą, nabrać dystansu i zrzucić "skorupę" twardej Ani" - tłumaczyła.

"Napisałam ten post, aby zainspirować innych, którzy zastanawiają się, czy mogą odnaleźć w różnym wieku swoją pasję, coś co sprawia im przyjemność. Tak! Na każdym etapie życia możecie odkryć coś nowego, co Was uszczęśliwi i w co zaangażujecie się na 100 proc. I tego Wam życzę" - podsumowała "Lewa" w noworocznych życzeniach dla fanów.