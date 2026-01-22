Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowska nie mogła uwierzyć w to, co zrobił jej mąż. "Zawał serca"

Anna Lewandowska nie pojechała do Pragi na mecz swojego męża, a zamiast tego spakowała walizki i udała się do Warszawy. W międzyczasie nie mogła na bieżąco śledzić tego, co działo się na boisku. To, co zobaczyła jednak po wylądowaniu okazało się dla niej sporym zaskoczeniem. Podzieliła się swoimi wrażeniami z fanami.

Uśmiechnięty mężczyzna w koszulce FC Barcelony z logo klubu i sponsora stoi obok kobiety w jasnej sukience i okularach przeciwsłonecznych, oboje pozują do zdjęcia na tle zielonego boiska.
Anna Lewandowska i Robert LewandowskiNur Photo/East NewsEast News

Robert Lewandowski mecz ze Slavią Praga zapamięta na długo. Polak strzelił dwa gole, z czego jeden był samobójczy. Choć ostatecznie napastnik "doznał odkupienia" za sprawą drugiej ze strzelonych bramek i FC Barcelona wygrała, to ta sytuacja zapewne z "Lewym" już zostanie.

Robert Lewandowski strzelił dwa gole. FC Barcelona wygrała ze Slavią Praga

Mecz ze Slavią Praga w Lidze Mistrzów okazał się dla FC Barcelony o wiele bardziej szalony niż zakładano. Kiedy zaskoczeni kibice ujrzeli na tablicy wyników 2:2, z pewnością nie mogli uwierzyć w to, co widzieli, tym bardziej, że jedną z bramek dla gospodarzy strzelił niechcący Robert Lewandowski.

Ostatecznie FC Barcelona wygrała 4:2, a Lewandowski zdołał się naprawić swój błąd, strzelając już do bramki rywali. Zaskoczenie było jednak spore, a na Polaka posypały się gromy. Skomentować sytuację postanowiła też Anna Lewandowska, która tego dnia poleciała z Hiszpanii do Polski.

Anna Lewandowska skomentowała mecz męża

Lewandowska, kiedy wysiadła z samolotu, spróbowała dotrzeć do wyniku i tego, by obejrzeć dalszą część meczu. W samochodzie, którym jechała najpewniej do hotelu, wyjaśniła, jak się czuła.

"Żeby nie było, że nie śledzę meczu. Dopiero wylądowałam w zimnej Polsce i najpierw wylądowałam, i mówię: co się dzieje na meczu?! A teraz..." - powiedziała, posyłając buziaka do swojego męża. Podpisała nagranie wydłużonym słowem "gol" i "omg, zawał serca". Zdaje się, że ostatecznie jest zadowolona z wyniku.

Kobieta siedząca w samochodzie, zapięta w pasy bezpieczeństwa, z słuchawkami na szyi i oświetlona czerwonym światłem.
Anna Lewandowska skomentowała mecz ze Slavią PragaInstagram/annalewandowskaESP/Instagram

