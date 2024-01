Lewandowscy zadali szyku, szalony taniec Anny i Roberta. Wideo hitem w sieci

Piłkarze FC Barcelona wrócili do treningów po przerwie świątecznej w piątek 29 grudnia. Robert Lewandowski postanowił jednak wyłamać się poza ten schemat, skracając swój urlop i stawił się w ośrodku szkoleniowym "Dumy Katalonii" dzień wcześniej, by odbyć trening indywidualny. Być może była to reakcja na przybycie do klubu nowego rywala - Vitora Roque, który zdaniem części ekspertów, a także kibiców "Blaugrany" może wygryźć reprezentanta Polski z pierwszego składu mistrza Hiszpanii.