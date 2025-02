Lewandowscy szaleją na urlopie. Ubrali córki w stroje warte fortunę

Anna i Robert Lewandowscy to jedna z najpopularniejszych par ze świata show-biznesu. Swoją rozpoznawalność małżonkowie zawdzięczają ciężkiej pracy, doskonale zdają więc sobie sprawę z tego, jak wiele trzeba poświęcić, aby odnosić sukcesy w życiu zawodowym. Piłkarz i trenerka starają się jednak spędzać jak najwięcej czasu w rodzinnym gronie i od czasu do czasu pozwalają sobie na większe przyjemności.

Associated Press / © 2025 Associated Press

„Niesamowita czwórka” Realu Madryt trenuje przed meczem z Manchesterem City. WIDEO / Associated Press / © 2025 Associated Press

Lewandowscy zabrali córki na narty. Laura i Klara paradują po stoku w modnych stylizacjach

36-letnia trenerka fitness podzieliła się z internautami rodzinną fotką zrobioną na stoku. Uwagę zwracają stroje, w jakich do zdjęcia zapozowały pociechy Lewandowskich. Siedmioletnia Klara i czteroletnia Laura szusowały na nartach w kolorowych kurtkach marki Bogner za 2,5 tys. złotych każda , spodnie tej samej marki warte 1700 złotych oraz kaski od Rossignol za 360 złotych . Łącznie za stylizacje obu córek "Lewy" i jego żona zapłacili nieco ponad 9,1 tys. złotych.

Lewandowska, która od dłuższego już czasu chętnie relacjonuje życie swojej rodziny w mediach społecznościowych, nie zdradziła, gdzie dokładnie ona, jej mąż i dzieci spędzają czas . Nikogo nie może to jednak dziwić - przyzwyczajeni już do blasku fleszy i nadmiaru obowiązków małżonkowie także muszą czasem odpocząć od codziennego zgiełku.

Do rywalizacji klubowej Robert Lewandowski wróci dopiero 17 lutego. Wówczas FC Barcelona zmierzy się przed własną publicznością z Rayo w ramach 24. kolejki La Liga. Polakowi z pewnością dobrze zrobi taki krótki urlop. Musi on bowiem znosić presję związaną z byciem liderem w klasyfikacji strzelców hiszpańskiej ekstraklasy. Drugi Kylian Mbappe traci do niego zaledwie trzy bramki, Lewandowski musi więc mieć się na baczności.