Lewandowscy świętują. Zdjęcie trafiło do sieci, pojawił się ważny powód
Robert Lewandowski chwilę po rozegraniu meczów z Ukrainą oraz Nigerią zaczął się cieszyć wolnym czasem w towarzystwie rodziny i znajmowych. Kapitan reprezentacji Polski, którego przyszłość wciąż się waży, postanowił pokazać, jak wraz z małżonką bawi się na specjalnym wydarzeniu. A powód do świętowania był naprawdę ważny.
W ostatnich tygodniach Robert Lewandowski był głównym bohaterem kolejnych przekazów medialnych. Po tym, jak jasne stało się już, że jego przygoda w FC Barcelonie dobiega końca, media w wielu krajach na całym świecie zaczęły zastanawiać się, gdzie swoją karierę będzie kontynuował kapitan reprezentacji Polski.
Sam zainteresowany nie spieszy się jednak z wyborem kolejnego miejsca do życia. Po zakończeniu sezonu La Liga i pożegnaniu się z kibicami "Blaugrany", "Lewy" przyleciał do Polski, aby wziąć udział w zgrupowaniu reprezentacji Polski i pojawić się na murawie zarówno w meczu z Ukrainą, jak i Nigerią.
Już po zakończeniu udziału w zgrupowaniu, Lewandowski nadal nie nadaje tempa szukaniu kolejnego klubu. Zamiast tego napastnik znalazł czas na to, aby pojawić się na niezwykle ważnym przyjęciu organizowanym przez Marinę Łuczenko-Szczęsną oraz Wojciecha Szczęsnego, który jest jego przyjacielem.
Anna Lewandowska oraz Robert Lewandowski opublikowali na swoich kontach w serwisie Instagram fotografię, na których widać ich w specjalnych wieczorowych strojach, a tuż za nimi widnieje napis "Marina & Wojtek 10th anniversary" jasno dający do zrozumieniam, że małżeństwo Szczęsnych świętuje 10-lecie zawarcia związku małżeńskiego.
Stroje Anny i Roberta również nie są przypadkowe. Okazuje się, co doskonale widać po kolejnych zdjęciach i nagraniach publikowanych już przez Marinę Łuczenko-Szczęsną, że taki wybrano dresscode na ten wieczór. Główni bohaterowie wieczoru, jak i zaproszeni goście pojawili się w białych sukniach (w przypadku pań) oraz garniturach (w przypadku panów).
Na przyjęciu nie zabrakło osób związanych z premysłem muzycznym - z Roxie Węgiel wraz z mężem, czy Agatą "Dziarmą" Dziarmagowską na czele.
Jak wynika z relacji pojawiających się w serwisie Instagram, jedną z głównych atrakcji wieczoru był koncert Mariny Łuczenko, który zwieńczony został przekazniem na ręce wokalistki ogromnego bukietu kwiatów z rąk syna Liama, w towarzystwie Wojciecha oraz najmłodszej córki pary, Noeli.
Marina Łuczenko-Szczęsna oraz Wojciech Szczęsny stanęli na ślubnym kobiercu 21 maja 2016 roku. Niecały miesiąc później, 10 czerwca rozpoczęło się historcyczne dla reprezentacji Polski Euro 2016 we Francji.