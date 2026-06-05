Lewandowscy świętują. Zdjęcie trafiło do sieci, pojawił się ważny powód

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Robert Lewandowski chwilę po rozegraniu meczów z Ukrainą oraz Nigerią zaczął się cieszyć wolnym czasem w towarzystwie rodziny i znajmowych. Kapitan reprezentacji Polski, którego przyszłość wciąż się waży, postanowił pokazać, jak wraz z małżonką bawi się na specjalnym wydarzeniu. A powód do świętowania był naprawdę ważny.

Robert Lewandowski i Anna Lewandowska
Robert Lewandowski i Anna LewandowskaSebastian El-Saqqa / firo Sportphoto / DPPI, David Aliaga / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

W ostatnich tygodniach Robert Lewandowski był głównym bohaterem kolejnych przekazów medialnych. Po tym, jak jasne stało się już, że jego przygoda w FC Barcelonie dobiega końca, media w wielu krajach na całym świecie zaczęły zastanawiać się, gdzie swoją karierę będzie kontynuował kapitan reprezentacji Polski.

Sam zainteresowany nie spieszy się jednak z wyborem kolejnego miejsca do życia. Po zakończeniu sezonu La Liga i pożegnaniu się z kibicami "Blaugrany", "Lewy" przyleciał do Polski, aby wziąć udział w zgrupowaniu reprezentacji Polski i pojawić się na murawie zarówno w meczu z Ukrainą, jak i Nigerią.

Już po zakończeniu udziału w zgrupowaniu, Lewandowski nadal nie nadaje tempa szukaniu kolejnego klubu. Zamiast tego napastnik znalazł czas na to, aby pojawić się na niezwykle ważnym przyjęciu organizowanym przez Marinę Łuczenko-Szczęsną oraz Wojciecha Szczęsnego, który jest jego przyjacielem.

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Anna Lewandowska oraz Robert Lewandowski opublikowali na swoich kontach w serwisie Instagram fotografię, na których widać ich w specjalnych wieczorowych strojach, a tuż za nimi widnieje napis "Marina & Wojtek 10th anniversary" jasno dający do zrozumieniam, że małżeństwo Szczęsnych świętuje 10-lecie zawarcia związku małżeńskiego.

Elegancka para w jasnych stylizacjach pozuje na tle efektownej ściany udekorowanej kwiatami i zapalonymi świecami.
Anna i Robert Lewandowscy na przyjęciu Mariny i Wojciecha SzczęsnychInstagram/ Robert Lewandowski screenESP/Instagram

Stroje Anny i Roberta również nie są przypadkowe. Okazuje się, co doskonale widać po kolejnych zdjęciach i nagraniach publikowanych już przez Marinę Łuczenko-Szczęsną, że taki wybrano dresscode na ten wieczór. Główni bohaterowie wieczoru, jak i zaproszeni goście pojawili się w białych sukniach (w przypadku pań) oraz garniturach (w przypadku panów).

Na przyjęciu nie zabrakło osób związanych z premysłem muzycznym - z Roxie Węgiel wraz z mężem, czy Agatą "Dziarmą" Dziarmagowską na czele.

Jak wynika z relacji pojawiających się w serwisie Instagram, jedną z głównych atrakcji wieczoru był koncert Mariny Łuczenko, który zwieńczony został przekazniem na ręce wokalistki ogromnego bukietu kwiatów z rąk syna Liama, w towarzystwie Wojciecha oraz najmłodszej córki pary, Noeli.

Marina Łuczenko-Szczęsna oraz Wojciech Szczęsny stanęli na ślubnym kobiercu 21 maja 2016 roku. Niecały miesiąc później, 10 czerwca rozpoczęło się historcyczne dla reprezentacji Polski Euro 2016 we Francji.

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Młoda kobieta z długimi, falowanymi włosami ubrana w kurtkę z żółtymi akcentami oraz mężczyzna w granatowej koszulce sportowej z logo Spotify, stojący na tle stadionu.
Anna Lewandowska, Robert LewandowskiSilvestre Szpylma/Quality Sport Images/Getty Images, Gongora/NurPhotoAFP
Kobieta z długimi, rozpuszczonymi włosami w ciemnych okularach przeciwsłonecznych, ubrana w beżowy top, z delikatnym makijażem i subtelnymi kolczykami, trzyma paski torebki na ramieniu; w tle nieostre detale ulicy i samochodów.
Marina Łuczenko-SzczęsnaArtur ZawadzkiEast News
Po lewej stronie kobieta i mężczyzna w okularach przeciwsłonecznych pozują w jasnych ubraniach, kobieta gestykuluje dłonią, po prawej stronie mężczyzna w eleganckim garniturze i krawacie, poprawiający marynarkę, w tle inni mężczyźni w formalnym stroju.
Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny podbijają TikTokaTikTok/Marina_official, ODD ANDERSEN / AFPEast News


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