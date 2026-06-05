Lewandowscy świętują. Zdjęcie trafiło do sieci, pojawił się ważny powód

W ostatnich tygodniach Robert Lewandowski był głównym bohaterem kolejnych przekazów medialnych. Po tym, jak jasne stało się już, że jego przygoda w FC Barcelonie dobiega końca, media w wielu krajach na całym świecie zaczęły zastanawiać się, gdzie swoją karierę będzie kontynuował kapitan reprezentacji Polski.

Sam zainteresowany nie spieszy się jednak z wyborem kolejnego miejsca do życia. Po zakończeniu sezonu La Liga i pożegnaniu się z kibicami "Blaugrany", "Lewy" przyleciał do Polski, aby wziąć udział w zgrupowaniu reprezentacji Polski i pojawić się na murawie zarówno w meczu z Ukrainą, jak i Nigerią.

Już po zakończeniu udziału w zgrupowaniu, Lewandowski nadal nie nadaje tempa szukaniu kolejnego klubu. Zamiast tego napastnik znalazł czas na to, aby pojawić się na niezwykle ważnym przyjęciu organizowanym przez Marinę Łuczenko-Szczęsną oraz Wojciecha Szczęsnego, który jest jego przyjacielem.

Anna Lewandowska oraz Robert Lewandowski opublikowali na swoich kontach w serwisie Instagram fotografię, na których widać ich w specjalnych wieczorowych strojach, a tuż za nimi widnieje napis "Marina & Wojtek 10th anniversary" jasno dający do zrozumieniam, że małżeństwo Szczęsnych świętuje 10-lecie zawarcia związku małżeńskiego.

Anna i Robert Lewandowscy na przyjęciu Mariny i Wojciecha Szczęsnych Instagram/ Robert Lewandowski screen ESP/Instagram

Stroje Anny i Roberta również nie są przypadkowe. Okazuje się, co doskonale widać po kolejnych zdjęciach i nagraniach publikowanych już przez Marinę Łuczenko-Szczęsną, że taki wybrano dresscode na ten wieczór. Główni bohaterowie wieczoru, jak i zaproszeni goście pojawili się w białych sukniach (w przypadku pań) oraz garniturach (w przypadku panów).

Na przyjęciu nie zabrakło osób związanych z premysłem muzycznym - z Roxie Węgiel wraz z mężem, czy Agatą "Dziarmą" Dziarmagowską na czele.

Jak wynika z relacji pojawiających się w serwisie Instagram, jedną z głównych atrakcji wieczoru był koncert Mariny Łuczenko, który zwieńczony został przekazniem na ręce wokalistki ogromnego bukietu kwiatów z rąk syna Liama, w towarzystwie Wojciecha oraz najmłodszej córki pary, Noeli.

Marina Łuczenko-Szczęsna oraz Wojciech Szczęsny stanęli na ślubnym kobiercu 21 maja 2016 roku. Niecały miesiąc później, 10 czerwca rozpoczęło się historcyczne dla reprezentacji Polski Euro 2016 we Francji.

Anna Lewandowska, Robert Lewandowski Silvestre Szpylma/Quality Sport Images/Getty Images, Gongora/NurPhoto AFP

Marina Łuczenko-Szczęsna Artur Zawadzki East News

Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny podbijają TikToka TikTok/Marina_official, ODD ANDERSEN / AFP East News





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