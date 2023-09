Lewandowscy "przyłapani" przez córkę. Tak odpowiadają na pogłoski o kryzysie

Wydawać by się mogło, że w życiu piłkarza i influencerki nie ma żadnych problemów. Internauci mają co do tego odmienne zdanie. Kiedy gracz FC Barcelony wrócił do ojczyzny na zgrupowanie, w sieci rozgorzała dyskusja na temat jego relacji z trenerką fitness. Kibice sugerują, że para przechodzi teraz trudny okres. Co więcej, wysunęli dość śmiałą tezę, że Lewandowscy zmagają się z kryzysem. Dowodem jest chociażby głośny wywiad kapitana "Biało-Czerwonych" udzielony dla Eleven Sport i Meczyków przed meczami reprezentacyjnymi. Zauważono, że 35-latek podczas rozmowy nie ma założonej obrączki ślubnej.