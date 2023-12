Lewandowscy pokazali, co robili przed meczem Barcelony. "Tradycyjnie"

Anna i Robert Lewandowscy gotowi na święta. Filmik robi furorę w sieci

Choć w Hiszpanii panuje zupełnie inna pogoda niż w Polsce, trenerka fitness i piłkarz postanowili rozpocząć przygotowania do Bożego Narodzenia. Popularna WAGs zadeklarowała kilka dni temu, że dołącza do Szlachetnej Paczki.

"Chciałabym, żeby moje dziewczynki widziały to, że mama pomaga, tata pomaga i żeby one również chciały pomagać innym w przyszłości. To jest dla nas tradycja rodzinna, bo zarówno ja, jak i mój mąż co roku angażujemy się w Szlachetną Paczkę i pomagamy" - oznajmiła Lewandowska, która pokazała, jak dba o swoją rodzinę.