Anna i Robert Lewandowscy od lat swoją rozpoznawalność wykorzystują nie tylko dla własnych korzyści, ale też chętnie angażują się w inicjatywy społeczne. Powszechnie wiadomo, że małżonkowie wspierają takie akcje jak m.in. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i Szlachetna Paczka, jednak zdecydowanie za mało mówi się o ich zaangażowaniu w projekt Olimpiady Specjalne Polska.

Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski i była karateczka są ambasadorami tego wyjątkowego projektu i regularnie wspierają sportowców z niepełnosprawnością intelektualną. Podczas gdy "Lewy" od lat pozostaje jedną z najbardziej znanych twarzy tej inicjatywy, jego małżonka swego czasu pełniła znacznie ważniejszą rolę - w latach 2016-2020 była bowiem prezesem Olimpiady Specjalne Polska.

38-krotna medalistka mistrzostw Polski, Europy i świata w karate tradycyjnym swego czasu przyznała, że praca przy tym wyjątkowym projekcie pomogła jej spojrzeć inaczej na świat, a sportowcy każdego dnia mogą dać wiele cennych lekcji innym.

"Uczą nas szacunku, miłości i wzajemnej, mądrej rywalizacji. To wyjątkowi ludzie i uważam, że powinniśmy brać z nich przykład. Nasi zawodnicy pokazują, że nie ma rzeczy niemożliwych. Niejeden z nas mógłby się od nich uczyć właśnie tej wyjątkowej wrażliwości na sport i miłości do życia" - mówiła kilka lat temu (cytat za portalem WP SportoweFakty).

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Już za rok Polacy powalczą o medale na XVII Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Chile

Olimpiady Specjalne Polska są częścią międzynarodowego ruchu Special Olympics, działającego w blisko 200 krajach świata. Organizacja daje tysiącom zawodników możliwość rozwijania sportowych pasji, rywalizacji na różnych szczeblach oraz budowania pewności siebie. Dla wielu uczestników udział w zawodach staje się szansą na przełamywanie własnych barier i pokazanie, że sport może zmieniać życie.

Najbliższe światowe letnie igrzyska Olimpiad Specjalnych odbędą się w dniach 16-24 października 2027 roku w Santiago w Chile. Będzie to wydarzenie historyczne, gdyż po raz pierwszy impreza ta zorganizowana zostanie w Ameryce Południowej. Podczas tych zawodów reprezentantów Polski oprócz Anny i Roberta Lewandowskich wspierał będzie także m.in. obecny prezes stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska, dziennikarz Tomasz Wolny.

Anna i Robert Lewandowscy Xavier Bonilla/NurPhoto AFP

Anna i Robert Lewandowscy Christian Charisius AFP

Robert Lewandowski i jego żona Anna Lewandowska FRANCK FIFE / AFP AFP



