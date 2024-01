Lewandowscy mają rozmach. Wyprawili imprezę sylwestrową w luksusowym lokalu

Anna i Robert Lewandowscy latem 2022 roku przenieśli się do słonecznej Barcelony. Na przeprowadzkę do Hiszpanii małżonkowie zdecydowali się po kilkunastu latach mieszkania w Niemczech, a głównym tego powodem był głośny transfer kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski z Bayernu Monachium do klubu FC Barcelona.