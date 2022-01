Robert Lewandowski zdobył nagrodę FIFA dla najlepszego piłkarza roku. Z tej okazji Bayern Monachium zorganizował konferencję prasową. "Lewy" podzielił się z dziennikarzami swoimi wrażeniami.

Wideo Reaction Leo Messi after Robert Lewandowski The Best FIFA Men's player

Lewandowski przeżywa chwile triumfu. Polak znów wygrał plebiscyt FIFA The Best

- Dziękuję za wszystkie gratulacje i wsparcie. Jestem szczęśliwy, że ponownie udało mi się zdobyć tę nagrodę. Wygrałem dwa razy z rzędu, a to wiele znaczy nie tylko dla mnie, ale też moich kolegów z drużyny i całego klubu - oznajmił Polak na samym początku.



- Wkrótce ciężko będzie mi przechowywać te wszystkie nagrody. Taki problem to nie jest jednak dla mnie zmartwienie. Jestem szczęśliwy, że kibice mogą podziwiać je w muzeum Bayernu - dodał.



Messi pominął Lewandowskiego. Oto, jak zareagował na to Polak

W plebiscycie FIFA The Best wzięli udział m.in. selekcjonerzy i kapitanowie drużyn narodowych. Każdy z nich mógł oddać głosy na trzech piłkarzy. Leo Messi wzbudził powszechne zdziwienie , bo pominął Lewandowskiego , a najwięcej punktów przyznał Neymarowi. Co na to "Lewy"?



- Możecie sami go o to zapytać. W przypadku Złotej Piłki myślę, że umieścił mnie na drugim miejscu, ale tym razem było inaczej. Jego słowa podczas gali Złotej Piłki były bardzo miłe. Wybór w FIFA The Best? Nie sądzę, że prywatnie mógłby być zły na mnie, jeśli już - to sportowo. To jego wybór i należy to uszanować - zaznaczył 33-latek.

Z kolei Lewandowski oddał głos na Jorginho, Messiego i Ronaldo. Polak postanowił uzasadnić swój wybór. - Zawsze patrzę na to, jak grają ofensywni zawodnicy, ale to, co wygrał Jorginho, również wiele znaczy. W tej sytuacji muszę być neutralny. Jorginho strzelał ważne bramki i pokazał przy tym świetny styl - dodał.



Lewandowski podkreślił, że wielki wpływ na jego karierę mieli poszczególni trenerzy

Polski snajper zdaje sobie sprawę, że jego sukces to efekt wielu lat pracy ze znakomitymi trenerami. "Lewy" nie ukrywa, że starał korzystać się z doświadczenia szkoleniowców, na których natrafił na swojej drodze.



- Był Guardiola, był Heynckes, wcześniej Klopp, teraz Nagelsmann, to było dla mnie wielkie szczęście, że mogłem pracować ze wspaniałymi trenerami. Tak wiele się do nich nauczyłem. Od każdego zawsze starałem się wziąć to, co najlepsze - zaznaczył.



