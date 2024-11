Lekarze zdecydowali, co z Lewandowskim. FC Barcelona wydała pilny komunikat

Robert Lewandowski w trwającym sezonie ma bardzo mało czasu na odpoczynek. Kapitan reprezentacji Polski jest jednym z tych zawodników, którzy na boisku spędzają najwięcej minut i Hansi Flick rzadko decyduje się na wcześniejsze zmiany napastnika. Ma to swoje uzasadnienie, bo Lewandowski ponownie zachwyca formą strzelecką i seryjnie zdobywa bramki .

Lewandowski gotowy do gry. FC Barcelona ma jednak kłopot

FC Barcelona poinformowała, że napastnik zmaga się z urazem pleców, który wyklucza go z gry na dziesięć dni. Wówczas stało się jasne, że Lewandowski na zgrupowaniu się nie pojawi. Dla kibiców Barcelony było to mniejsze zmartwienie, bo zastanawiali się jedynie nad tym, czy napastnik będzie gotowy na mecz z Celtą Vigo. Już w środku tego tygodnia hiszpańskie media informowały, że ze zdrowiem Lewandowskiego jest wszystko w porządku.

Co więcej, niektóre źródła donoszą, że kapitan reprezentacji Polski ma wybiec w wyjściowym składzie . Czy tak się stanie, przekonamy się około godziny 20, gdy zostaną podane oficjalne zestawienia obu zespołów. Na razie FC Barcelona wydała oficjalny komunikat medyczny dotyczący i Lewandowskiego i Hectora Forta. Obaj zawodnicy zostali dopuszczeni do gry przez lekarz .

Tym samym i Polak i Hiszpan znaleźli się w kadrze na spotkanie z Celtą Vigo. Potwierdziło się również to, że nieco dłuższej przerwy potrzebuje Lamine Yamal. To o tyle zła informacja dla Dumy Katalonii, że w meczach, w którym skrzydłowy nie pojawiał się w wyjściowym składzie lub nie było go na boisku wcale, Barcelona nie zdobyła ani jednego punktu.