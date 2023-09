Legendarny piłkarz powiedział to Lewandowskim. Piękne słowa obiegły świat

Dyspozycja Roberta Lewandowskiego w ostatnich tygodniach stała się jednym z głównych tematów opinii publicznej. Początkowa niemoc strzelecka przeminęła, a sam zawodnik powoli powraca do solidnej formy strzeleckiej. Choć mecz z Wyspami Owczymi można rozpatrywać w kategoriach sporego rozczarowania, to 35-latek zdołał strzelić dwie bramki, zapewniając ważne zwycięstwo. Udowodnił tym sam, że w ostatnim czasie to właśnie on ma monopol na zdobywanie rozstrzygających trafień. Klasę polskiego napastnika docenił legendarny Lothar Matthaeus, zwracając uwagę na jedną rzecz.