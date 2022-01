Wczorajszy wieczór na długo zapadnie w pamięci Roberta Lewandowskiego. Polak znów został doceniony w plebiscycie FIFA. Zdobył statuetkę w kategorii "Piłkarz Roku".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski najlepszym piłkarzem FIFA The Best w 2021 roku. WIDEO AFP

O sukcesie Roberta Lewandowskiego piszą media na całym świecie

To sprawiło, że o napastniku Bayernu piszą dziennikarze z całego świata. Jego sukces dostrzegli też ludzie ze świata futbolu. Wcześniej gratulacje "Lewemu" złożyli m.in. Gary Lineker czy Thomas Mueller.





Reklama

Christo Stoiczkow wykonał nocny telefon do jednego z dziennikarzy i przekazał gratulacje dla Lewandowskiego