Ruud Gullit, były mistrz Europy z 1988 roku, udzielił niedawno wywiadu grupie przedstawicieli różnych mediów, a tematem rozmowy był przede wszystkim obecny stan futbolu. Pretekstem konferencji była zaś działalność 59-latka w organizacji Laureus World Sports Academy.

Holender został zagadnięty m.in. o wyniki plebiscytu Złotej Piłki, którą w 2021 roku zgarnął - po raz siódmy - Leo Messi. Gullit nie krył, że w roli zdobywcy nagrody widziałby raczej Roberta Lewandowskiego, który został nominowany z kolei do lauru zawodnika roku w ramach Laureus World Sports Awards.

Reklama

Ruud Gullit: Robert Lewandowski potrafi zrobić wszystko. Wierzyłem, że to on wygra Złotą Piłkę

"Uwielbiam go jako zawodnika, potrafi zrobić wszystko. Wierzyłem też, że to właśnie on wygra Złotą Piłkę. To była niespodzianka, że tak się nie stało. Nie było to jednak oszustwo, tylko zwykłe głosowanie" - mówił były piłkarz.



"To bardzo niefortunne, że gra w tej samej epoce, co Cristiano Ronaldo i Leo Messi. Uważam, że nie jest doceniany na całym świecie tak, jak tamta dwójka. Wielka szkoda" - dodał Gullit.



"Nie pomogło mu też to, że polska reprezentacja nie wygrała żadnego istotnego trofeum. Taki sukces z pewnością zwiększyłby jego szansę" - skwitował.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski: Bardzo dziękuję za to dziesiąte, jubileuszowe wyróżnienie. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Ruud Gullit ma jedną Złotą Piłkę w swoim dorobku

Ruud Gullit sam raz zdobył Złotą Piłkę - tą prestiżową nagrodą został wyróżniony w 1987 r. W kolejnej edycji plebiscytu był drugi, a ZP przypadła w udziale jego koledze z reprezentacji Holandii, Marco van Bastenowi.



W czasie swojej kariery Gullit - prócz wspominanego już mistrzostwa Europy - sięgał m.in. trzykrotnie po mistrzostwo w swojej ojczyźnie, trzy razy zgarnął też mistrzostwo Włoch z Milanem. Z ekipą "Rossonerich" do tego dwukrotnie wygrywał Pucha Europy.