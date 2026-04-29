Robert Lewandowski niebezpiecznie zbliża się do ostatniego miesiąca obowiązywania jego umowy z FC Barcelona. Ta podpisana została latem 2022 roku i od tego czasu nie została przedłużona. Wobec tego porozumienie Polaka z "Dumą Katalonii" obowiązuje jeszcze do 30 czerwca 2026 roku.

W tym momencie Lewandowski może już swobodnie negocjować z wszystkimi klubami świata. Według doniesień dla Polaka kwestią najważniejszą jest projekt sportowy, jaki przedstawi mu pracodawca. Kapitan reprezentacji Polski chce po prostu wciąż dalej grać w piłkę na najwyższym poziomie.

Nie chce Lewandowskiego. Stanowczy głos

Wobec tego wedle wszelkich doniesień wydaje się, że rozważane są przede wszystkim dwie opcje. Pierwszą jest pozostanie w Barcelonie na kolejny sezon, prawdopodobnie w roli rezerwowego. Drugą przenosiny na włoską ziemię. Tutaj pojawiają się dwa kluby. Mowa o Juventusie i AC Milan.

O potencjalne przybycie Lewandowskiego do Mediolanu został zapytany Ruud Gullit. - A ile on ma lat? Prawie 38? To jest wielki piłkarz, wspaniały napastnik, ale ja mówię "nie". To za dużo. W dzisiejszych czasach trzeba dawać szansę młodszym - rozpoczął w rozmowie z Eleven Sports Holender.

- Ja w takim wieku napastnika bym nie brał. Dla mnie to za dużo - dodał były zdobywca Złotej Piłki. Lewandowski w tym sezonie w barwach Barcelony wystąpił w 41 spotkaniach. Strzelił w nich 17 goli i cztery razy asystował. Średnio spędza na placu gry 52 minuty. W lidze włoskiej piłkarze w wieku Lewandowskiego często radzą sobie znakomicie.

Jannik Sinner - Cameron Norrie. Skrót meczu Polsat Sport