W czwartek Manchester United zagra na Camp Nou z Barceloną o awans do 1/8 finału Ligi Europy. Irwin w trakcie kariery pięć razy mierzył się z hiszpańskim klubem. Bilans to wygrana (w finale PZP), trzy remisy i porażka (w rozgrywkach grupowych Ligi Mistrzów).

Zapytany, kto jest największym zagrożeniem z Barcelony, nie miał wątpliwości, że Lewandowski. - Stoperzy, ktokolwiek zagra przeciwko Barcelonie, będą musieli mieć się na baczności. Zachować czujność i być świadomym jego ogromnych możliwości. Miał świetną karierę, był doskonały w Bayernie Monachium, choć zajęło sporo czasu, by to docenili - uważa Irwin. - W Barcelonie wciąż robi to, co potrafi najlepiej. Ma ogromne doświadczenie i jest piłkarzem tego typu, że niezależnie od wieku, wciąż będzie strzelał gole - dodawał.