Wówczas nasz napastnik osiągał niesamowite rezultaty bramkowe i był kandydatem do zdobycia Złotej Piłki, a razem z Bayernem Monachium sięgnął po wszystkie możliwe trofea. Przyjście Niemca do Barcelony oznaczało nowe otwarcie dla kapitana naszej kadry i jak się okazało, jest to bardzo dobre otwarcie. Od początku sezonu 2024/2025 oglądamy bowiem być może nawet najlepszą wersję Roberta Lewandowskiego od jego przyjścia do FC Barcelony.