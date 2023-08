Jeśli mówimy o "dziewiątkach", to Robert Lewandowski powoli zbliża się do końca swojej ery. Przez wiele lat był najlepszy. Na szczycie jest teraz Harry Kane i oczywiście Erling Haaland również. Nie możemy zapomnieć o Cristiano Ronaldo, który przesunął się bardziej do środka ze skrzydła. Kylian Mbappe zwykle gra na lewej stronie. Ale jeśli zapytasz mnie, którego zawodnika najbardziej chciałbym mieć w swojej drużynie, to jest to Mbappe. On jest kompletny, znakomity!

~ Gary Lineker dla "SportBilda".