Robert Lewandowski jest już o krok od pobicia fenomenalnego rekordu Gerda Muellera, który w jednym sezonie Bundesligi zdobył 40 bramek. Polakowi brakuje już tylko jednego trafienia do wyrównania tego wyczynu, a przed nim jeszcze dwa ligowe spotkania. Legenda Bayernu Monachium i reprezentacji Niemiec Paul Breitner jest przekonany, że kapitan reprezentacji Polski pobije ten rekord. Dodaje też, że jest jedna rzecz, którą "Lewy" robi dokładnie tak, jak on.

- Jestem przekonany, że Robert Lewandowski pobije rekord Gerda Muellera i strzeli więcej niż 40 bramek. Ma niesamowitą jakość, a przede wszystkim niezwykłą chęć strzelania kolejnych bramek. Takie pragnienie widziałem tylko u Gerda. Nigdy nie miał dość. A jeżeli Lewandowski przez trzy kolejne lata będzie grał w Bayernie bez kontuzji, to również drugi rekord Muellera, 365 bramek w Bundeslidze, jest zagrożony - powiedział Breitner w rozmowie na oficjalnej stronie klubu z Monachium.

Robert Lewandowski strzela jak legenda Bayernu?

