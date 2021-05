Robert Lewandowski jest coraz bliżej pobicia legendarnego rekordu Gerda Muellera i zdobycia 40 bramek w jednym sezonie Bundesligi. Napastnik Bayernu Monachium potrzebuje już tylko jednego trafienia, by wyrównać to osiągnięcie, a zostały mu dwie ligowe kolejki. Oliver Kahn, jedna z legend drużyny z Bawarii, jest przekonany, że mu się to uda, choć od dziecka słuchał, że to rekord nie do pobicia.

