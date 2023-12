Legenda Bayernu w ostrych słowach o Lewandowskim. To porównanie może zaboleć

W trakcie swojej bogatej kariery w Bayernie Monachium Robert Lewandowski strzelił w 375 meczach 344 bramki. Aż ośmiokrotnie sięgał po mistrzostwo Niemiec , a do tego dołożył między innymi trzy puchary i pięć superpucharów Niemiec, a także wygrał z "Die Roten" Ligę Mistrzów. W ubiegłym roku postanowił jednak zrobić kolejny krok w karierze i przeniósł się ku ogromnemu niezadowoleniu kibiców, a także działaczy do Barcelony.

Transfer Lewandowskiego od początku wzbudzał niezdrowe wręcz emocje, a włodarze "Bawarczyków" robili co mogli, byleby tylko nie dopuścić do jego finalizacji. Ostatecznie zdecydowali się zaakceptować ofertę ze strony "Dumy Katalonii", a na operacji zarobili około 45 milionów euro. Dość szybko jednak o Polaku zapomniano, a zdaniem lwiej części postaci związanych z klubem, zamieniono go na "lepszy model" - Harry'ego Kane'a.