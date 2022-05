Legenda Bayernu otwarcie o Lewandowski. "Szkoda, że odchodzi"

Sytuacja Lewandowskiego jest klarowna na tyle, że wiadomo o tym, że odejdzie, pozostaje do wyjaśnienia kwestia, czy zrobi to już teraz, czy dopiero po wygaśnięciu aktualnego kontraktu.

- Szkoda. To już drugi piłkarz światowej klasy po Erlingu Haalandzie, który zamierza grać w innym kraju - stwierdził Lahm.

Bundesliga. Philipp Lahm żałuje odejścia Lewandowskiego

Lahm to legenda nie tylko Bayernu, ale też całej niemieckiej piłki, bo jako kapitan kadry wzniósł w 2014 roku Puchar Świata. Obecnie jest na czele Komitetu Organizacyjnego Euro 2024, które odbędzie się w Niemczech.

38-latek przyznał, że sam miał w karierze moment, gdzie myślał o przeprowadzce do stolicy Katalonii. - Barcelona to świetne i piękne miasto, a Blaugrana była wtedy najlepsza na świecie. Wygrała wtedy u mnie jednak chęć wygrania wszystkiego co możliwe z Bayernem - dodaje.

Ta sztuka udała mu się z nawiązką. Lahm z Bayernem zdobył Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy, klubowe mistrzostwo świata, 8 mistrzostw Niemiec, a także 6 krajowych pucharów.