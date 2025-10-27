Legenda Barcelony nie przebierała w słowach, mówiąc o Lewandowskim. Poszło w świat
Jeszcze przed kilkoma tygodniami wydawało się, że przedłużenie umowy Roberta Lewandowskiego z FC Barceloną to w zasadzie formalność. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że latem Polak pożegna się z katalońskim klubem. Piłkarze związani z klubem nie mają jednak wątpliwości, że pomimo wieku, "Lewy" nadal jest bardzo potrzebny "Blaugranie", o czym przekonuje, chociażby Ivan Rakitić.
Przy okazji ostatniego El Clasico, w mediach - zarówno hiszpańskich, jak i polskich nie brakowało rozmów z osobami, które związane są lub były z hiszpańskim futbolem, a przede wszystkim Realem Madryt i FC Barceloną.
Obszerne studio przedmeczowe przygotowała stacja "Eleven Sports", która już na kilkadziesiąt minut przed meczem podgrzewała atmosferę, a przy okazji publikowała na antenie wiele rozmów zrobionych właśnie z myślą o tym wyjątkowym meczu. Nie zabrakło jednak również polskich wątków.
El Clasico, a tu takie słowa o Lewandowskim. Legenda klubu nie przebierała w słowach
W rozmowie z Mateuszem ŚwięcickimIvan Rakitić, który zasłużył na miano jednej z legend katalońskiego klubu, miał okazję powiedzieć, co myśli o Robercie Lewandowskim i nie szczędził Polakowi komplementów.
Dziennikarz zauważył, że Chorwat jest zaledwie 5 miesięcy młodszy od "Lewego", a już zdażył zakończyć sportową karierę. Rakitić nie ukrywał, że różnica pomiędzy nim i kapitanem reprezentacji Polski jest ogromna.
- Nie chodzi tylko o to, na jakim poziomie gra, ale o jego znaczenie. Pięknie widzieć, że wciąż tak pięknie pracuje. Widać, że ciągle mu się chce, że wciąż ma ten głód. I dlatego jest przykładem dla wszystkich młodych piłkarzy. Jest bardzo ważny dla Barcelony - komplementował Polaka.
Ciepłe słowa pod swoim adresem Lewandowski mógł usłyszeć również po El Clasico, z ust członka sztabu Hansiego Flicka, Marcusa Sorga. Na konferencji pomeczowej stwierdził on wprost, że drużyna czeka na powrót Polaka.
- Lewandowski to napastnik klasy światowej. To oczywiste, że za nim tęsknimy, ale kontuzje to coś normalnego w piłce i niczego nie możemy z tym zrobić. Musimy z tym żyć - wyznał.