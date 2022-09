Legenda Barcelony mocno o Lewandowskim. Padł wymowny apel

Robert Lewandowski ma za sobą kolejny znakomity mecz w barwach FC Barcelona. W sobotę nasz napastnik strzelił pięknego gola w prestiżowym meczu ligowym z Sevillą , który "Duma Katalonii" wygrała 3:0 . Po spotkaniu Polaka zalała lawina pochwał, a swojego podopiecznego komplementował między innymi trener Xavi Hernandez.

- Tu nie chodzi tylko o te jego bramki, ale też o to, jak opanowuje on piłkę i naciska obrońców. Potrafi doskonale grać plecami do bramki, a zarazem kontrolować piłkę. Jest dla nas punktem odniesienia - mówił szkoleniowiec "Barcy" .

Carlos Puyol: Mam nadzieję, że Robert Lewandowski zdobędzie Złotą Piłkę

Zachwytu nad występami Roberta Lewandowskiego w Barcelonie nie kryje także Carles Puyol - legendarny obrońca i wychowanek "Dumy Katalonii", który grał na Camp Nou do 2014 roku, gdy zakończył karierę.

- Lewandowski? Jest jednym z najlepszych napastników na świecie i to nie tylko ze względu bramki, które zdobywa - powiedział 44-latek cytowany przez kataloński "Sport". - Mam nadzieję, że zdobędzie Złotą Piłkę, ponieważ zasługuje na to za to co pokazał w ostatnich latach - dodał.

Złota Piłka. Nowy regulamin szansą dla Roberta Lewandowskiego?

W ostatnich dniach także przedstawiciele katalońskich mediów przytaczali nazwisko Roberta Lewandowskiego w kontekście Złotej Piłki. I choć faworytem wydaje się obecnie Karim Benzema, upatrują oni szans Polaka w zmianie regulaminu plebiscytu. Przypomnijmy, że w marcu ogłoszono, iż odtąd podstawowym kryterium są laury indywidualne, a w dalszej kolejności: sukcesy zespołowe, klasa piłkarza oraz zasady fair-play.

- Przy takich parametrach, jeśli stosowane są uczciwie, a głosujący dokonują wyboru bez presji, Robert Lewandowski powinien być niekwestionowanym zdobywcą nagrody - przyznał Ivan San Antonio ze "Sportu".