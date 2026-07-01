Ledwo ogłosili Lewandowskiego w USA, a tu już hit. Leo Messi w roli głównej

W skrócie Robert Lewandowski został ogłoszony nowym napastnikiem Chicago Fire, co wywołało duże zainteresowanie kibiców.

Pierwszym wyjazdowym hitem po powrocie rozgrywek MLS będzie mecz Chicago Fire z Interem Miami, drużyną Leo Messiego, zaplanowany na 23 lipca.

Chicago Fire czekają spotkania z różnymi zespołami MLS, a terminarz obejmuje mecze m.in. z Vancouver Whitecaps, New York City oraz Inter Miami.

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W ostatnich tygodniach, kiedy już jasne stało się, że Robert Lewandowski nie będzie kontynuował swojej zawodowej kariery w FC Barcelonie, Polak łączony był z wieloma zespołami z całej świata.

Najwięcej jednak mówiło się o Chicago Fire, które występuje w Major League Soccer. I oficjalnie już "Lewy" został zaprezentowany jako nowy napastnik amerykańskiego klubu, co wywołało od razu ogromne poruszenie i nie tylko.

Oczywiście z uwagi na trwające jeszcze mistrzostwa świata 2026, rozgrywki MLS zostały zawieszone, jednak Robert Lewandowski nie będzie musiał długo czekać na pierwszą okazję do tego, aby pojawić się na stadionie w Chicago.

Kolejne spotkanie ligowej Fire zagrają 17 lipca przed własną publicznością, przeciwko Vancouver Whitecaps. O wiele ciekawiej jednak robi się już 6 dni później. Wtedy bowiem dojdzie do wielkiego hitu, na który już z pewnością ostrzą sobie zęby kibice nowego klubu Lewandowskiego.

23 lipca Chicago Fire zagrają na wyjeździe z Interem Miami, a więc drużyną Leo Messiego, która naszpikowana jest gwiazdami wielkiego formatu. Tu zadanie Roberta Lewandowskiego wydaje się być proste - utrzeć nosa ekipie z Florydym, która dodatkowo znajduje się nad nimi w tabeli Konferencji Wschodniej (Inter ma 31 punktów i 5 oczek przewagi przy jednym meczu rozgranym więcej).

Nie jest tajemnicą, że pojawienie się Roberta Lewandowskiego w ekipie z Chicago ma jeden, podstawowy cel. Kapitan reprezentacji Polski ma bowiem stać się liderem nowej drużyny, jako jeden z najlepszych napastników w historii futbolu.

Spotkanie z Interem Miami będzie świetną okazją do tego, aby się wykazać. O ile ostatnie spotkanie pomiędzy obiema drużynami zakończyło się zwycięstwem Chicago aż 5:3, to ostatnim czasie ekipa Leo Messiego nauczyła się grać przeciwko Fire (dwa zwycięstwa Interu i remis).

Kibice Roberta Lewandowskiego będą jednak musieli poświęcić się o wiele bardziej, niż miało to miejsce w Barcelonie, Godziny meczów rozgrywanych przez Chicago Fire są zdecydowanie bardziej zbliżone do tych, jakie widzimy na mundialu.

Terminarz Chicago Fire w MLS:

Chicago Fire vs. Vancouver Whitecaps - 17.07, 2:30

Inter Miami vs. Chicago Fire - 23.07, 1:30

New York City vs. Chicago Fire - 26.07, 1:30

Chicago Fire vs. Charlotte - 2.08, 2:30

Chicago Fire vs. Portland Timbers - 17.08, 0:30

Orlando City vs. Chicago Fire - 20.08, 1:30

New York Red Bulls vs. Chicago Fire - 23.08, 1:30

Seattle Sounders vs. Chicago Fire - 29.08, 22:30

Toronto FC vs. Chicago Fire - 6.09, 1:30

Chicago Fire vs. Inter Miami - 10.09, 2:30

Chicago Fire vs. New England Revolution - 14.09, 0:30

Nashville FC vs. Chicago Fire - 20.09, 3:30

Charlotte vs. Chicago Fire - 27.09, 1:30

Chicago Fire vs, New York City - 10.10, 20:30

Chicago Fire vs. Philadelphia Union - 15.10, 2:30

New England Revolution vs. Chicago Fire - 18.10, 1:30

Atlanta United vs. Chicago Fire - 25.10, 1:30

Chicago Fire vs. Orlando City - 29.10, 1:30

Colorado Rapids vs. Chicago Fire - 1.11, 2:30

Chicago Fire vs. Columbus Crew - 7.11, 22:00

Robert Lewandowski Every Second Media/Shutterstock East News

Robert Lewandowski AFP

Robert Lewandowski PAWEL RELIKOWSKI / POLSKA PRESS East News





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