Ledwo Lewandowski ogłosił odejście, padła publiczna propozycja. I to jaka

Dywagacje dotyczące klubowej przyszłości Roberta Lewandowskiego trwały już od dobrych miesięcy. Sprawa rozstrzygnęła się jednak dopiero na finiszu sezonu i to w sposób, który zawiódł zapewne wielu polskich fanów. Kapitan reprezentacji Polski ostatecznie bowiem pożegna się z FC Barcelona wraz z końcem tego sezonu.

- Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas pójść dalej. Odchodzę z poczuciem wypełnionej misji. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, którą otrzymałem od fanów od pierwszego dnia. Katalonia to moje miejsce na ziemi - ogłosił sam zainteresowany w mediach społecznościowych.

Fani Barcelony będę mieli okazję, by pożegnać 37-latka na Camp Nou w niedzielnym meczu z Realem Betis.

Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelona. Legenda reaguje, sugeruje transfer

O odejściu Roberta Lewandowskiego z FC Barcelona poinformował także znany dziennikarz Fabrizio Romano. Jego wpis podał dalej Rio Ferdinand, były legendarny angielski obrońca, znany przede wszystkim w występu w barwach Manchesteru United.

47-latek sam skomentował przy okazji decyzję Polaka, proponując właśnie przenosiny do ekipy "Czerwonych Diabłów" jako odpowiednie rozwiązanie dla naszego napastnika.

- Co za gość, co za zawodnik! Doświadczona opcja na następny sezon w Lidze Mistrzów i pomoc w rozwoju dla Benjamina Sesko? - napisał Anglik.

Co ciekawe, sam Robert Lewandowski udzielił przed dwoma laty wywiadu właśnie Rio Ferdinandowi i podczas rozmowy ujawnił o swoich negocjacjach z Manchesterem United z 2012 roku.

- To było podczas letnich przygotowań, graliśmy kilka sparingów. Wiedziałem już wcześniej, że do mnie zadzwoni. W przerwie meczu zostałem zdjęty, bo było przewidziane, że zagram 45 minut. Telefon zadzwonił. Wtedy jeszcze mój angielski był na innym poziomie, byłem bardzo zdenerwowany. Zgodziłem się dołączyć do Manchesteru United, ponieważ jeśli sir Alex Ferguson do ciebie dzwoni, nie możesz odmówić - ujawnił wówczas "Lewy".

I dodał:

Pamiętam rozmowę z prezydentem Borussii (Hansem-Joachimem Watzke - przyp. red.). Powiedział mi, że mnie potrzebują, że nie sprzedadzą mnie do Manchesteru United, ponieważ jestem dla nich bardzo ważny i że to nie jest teraz idealny czas

