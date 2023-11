Na dzień przed meczem reprezentacji Polski z Czechami w ramach eliminacji do Euro 2024 Anna Lewandowska oświadczyła w sieci, że szykuje się na przylot do Warszawy. Do tej pory była na znakomitej większości domowych meczów, w których jej mąż występował w koszulce z orłem na piersi, i nie było powodu, by teraz opuściła spotkanie.