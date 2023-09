Lato wbił szpilę Błaszczykowskiemu. Lewandowski ripostuje: Gdzie tu klasa?

Jakub Błaszczykowski latem 2023 roku zakończył swoją karierę piłkarską. W lipcu pożegnał się oficjalnie z Wisłą Kraków , z kolei w czerwcu rozegrał ostatnie spotkanie w reprezentacji Polski , wychodząc na murawę na symboliczne 16 minut w potyczce z Niemcami, co było oczywiście nawiązaniem do numeru, który nosił na koszulce.

Jakiś czas później do benefisu w wywiadzie dla Polsatu Sport odniósł się Grzegorz Lato, były futbolista i były prezes PZPN. Złoty i srebrny medalista igrzysk olimpijskich oraz dwukrotny zdobywca trzeciej lokaty na MŚ z kadrą wbił Błaszczykowskiemu wówczas szpileczkę, pytając retorycznie "co on włożył do gabloty" podczas swojej przygody z "Biało-Czerwonymi".