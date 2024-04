Aż cztery lata przyszło poczekać Barcelonie na awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Ostatnie sezony kibicom "Dumy Katalonii" w europejskich pucharach przynosiły więcej powodów do wstydu, aniżeli chwały. Ostatnie miesiące obudziły jednak w fanach wiarę w to, że wreszcie może nastąpić przełom. "Katalońska machina" się rozpędza, o czym boleśnie zdążyły przekonać się Napoli, czy Atletico Madryt.

FC Barcelona rozpędzona zwycięstwami. Wszyscy liczą, że Xavi zmieni zdanie

Trener na początku stycznia wydawał się całkowicie wypalony i przytłoczony ilością krytyki w mediach. Po porażce 3:5 z Villarrealem publicznie ogłosił, że wraz z końcem sezonu pożegna się z klubem. Sporo zdążyło się od tamtej pory zmienić, a zarząd jeszcze do niedawna wątpiący w jego umiejętności, teraz stara się go zatrzymać "rękami i nogami".

Laporta zbudowany atmosferą w szatni. Prezes wierzy w zwycięstwo nad mistrzem Francji

- Prawda jest taka, że jesteśmy świetnym momencie. Odwiedziłem niedawno zawodników, są bardzo zmotywowani. W szatni panuje radość i duża chęć walki w Paryżu. Zobaczmy, jak potoczy się to spotkanie. To prawda, że odwiedziłem piłkarzy. Powiedziałem im, że z takim entuzjazmem, jaki mają, z ich jakością i talentem, wszystko jest możliwe. Trzeba walczyć o zwycięstwo, a oni to zrobią, bądźcie pewni, będą walczyć do końca" - przekazał z nieskrywaną egzaltacją Joan Laporta.