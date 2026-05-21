Laporta wypalił do Lewandowskiego na kolacji. Chce powrotu, a to nie koniec

Robert Lewandowski i jego żona Anna pojawili się na kolacji organizowanej przez Barcelonę dla zawodników oraz ich rodzin. Cała ekipa, wraz z włodarzami, świętowała zwieńczenie sezonu w Casanova Beach Club w Castelldefels. Hiszpańscy dziennikarze informują, co działo się na imprezie.

Okazuje się, że nie zabrakło czasu i miejsca na uhonorowanie żegnającego się z "Dumą Katalonii" Roberta Lewandowskiego. Do mikrofonu dopadł prezydent klubu Joan Laporta, który zwrócił się wprost do Polaka.

Tak pożegnali Lewandowskiego na kolacji. Stosik prezentów

Laporta, wychodząc z kolacji, sam przekazał dziennikarzom, co powiedział wcześniej do "Lewego". "Lewandowski jest teraz częścią Barcelony. Podziękowaliśmy mu za to, że dzięki niemu zyskaliśmy skuteczność na boisku. Wniósł profesjonalizm, wniósł wiele do drużyny przez lata, a jego koledzy z zespołu to docenili" - rozpoczął, cytowany przez Mundo Deportivo.

Przyszedł w bardzo trudnym momencie i podjął bardzo trudną decyzję o transferze. Dał nam naprawdę dużo. Ta era sukcesów rozpoczęła się od niego

Jakimi konkretnie słowami zwrócił się do Polaka? "Opuściłeś wielki klub, aby do nas dołączyć. Dla nas była to niezwykła chwila. Zawsze będziesz częścią naszego herbu i historii. Klub i miasto są i będą twoim domem. Chcemy cię tu wkrótce zobaczyć" - wypalił prosto z mostu.

Trzy grosze dorzucił też wiceprezes Barcelony, Rafael Yuste. Okazuje się, że w temacie polskiego napastnika mówi z Laportą jednym głosem. "Chciałbym podziękować Lewandowskiemu i powiedzieć mu, że zawsze będzie częścią nas" - przekazał.

To jednak nie koniec. Jak opisują Hiszpanie, na odchodne "Lewy" otrzymał kilka prezentów: koszulkę z podpisami kolegów z drużyny oraz srebrną paterę upamiętniającą cztery udane sezony w barwach Barcy, podczas których rozegrał 192 mecze i strzelił 119 goli.

Poza tym odebrał luksusowy zegarek marki Hublot o wartości ponad 4 tys. euro (ponad 17 tys. zł). Modele podarowano również innym zawodnikom. Było to podziękowanie za ich wkład w zdobycie mistrzostwa La Ligi oraz Superpucharu Hiszpanii.

Na oficjalnym profilu Barcelony w mediach społecznościowych zamieszczono wideo dokumentujące moment przekazania Lewandowskiemu prezentów. Poruszającej chwili przewodził Joan Laporta.

Rozwiń





''Wydarzenia'': Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony. Oferta na 90 mln Euro na stole Polsat News