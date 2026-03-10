- Nie wiem. Muszę poczuć to coś. Na razie nie mogę nic powiedzieć, bo nie jestem nawet w pięćdziesięciu procentach pewien, w którą stronę chcę iść. Nie jest to odpowiedni moment - brzmiała odpowiedź Roberta Lewandowskiego na pytanie dziennikarza "The Athletic" czy chce pozostać w Barcelonie.

Lewandowski nie zostanie w Barcelonie? Zaskakująca deklaracja Polaka

Kapitan reprezentacji Polski podsycił tym samym plotki dotyczące jego potencjalnego odejścia z "Dumy Katalonii" wraz z końcem sezonu. 30 czerwca wygasa 4-letni kontrakt "Lewego" i wciąż nie doszło do parafowania nowej umowy.

Lewandowski w bieżącym sezonie przeważnie na boisko wchodzi z ławki i choć Ferran Torres jest kompletnie bez formy, to Hansi Flick woli stawiać na Hiszpana, aniżeli na Polaka. Nic więc dziwnego, że w tych okolicznościach w Hiszpanii coraz więcej mówi się o odejściu 37-latka.

Laporta przemówił ws. przyszłości "Lewego". Prawda wyszła na jaw

Przy okazji licznych wywiadów przed wyborami prezydenckimi w Barcelonie głos ws. przyszłości Roberta Lewandowskiego wreszcie publicznie zabrał Joan Laporta. Otwartość jego deklaracji w tej sytuacji mogła zaskakiwać.

Jego kontrakt się kończy i na pewno dostanie wiele ofert. Nie wiem, czy chce tu zostać, ale taką mam nadzieję. Tak samo jak Ferran

Ze słów ubiegającego się o kolejną kadencję prezydenta Barcy działacza wynika zatem, że ten jest gotów przedłużyć umowę z Lewandowskim. Czyżby bardziej niezdecydowaną stroną była jednak ta polska?

37-latek w bieżącym sezonie wystąpił w 33 spotkaniach. Strzelił w nich 14 goli i dorzucił do tego trzy asysty. Cztery trafienia więcej od niego ma Ferran Torres. Hiszpan spędził jednak więcej czasu na murawie.

Robert Lewandowski SCOTT HEPPELL AFP

Joan Laporta MATTHIEU MIRVILLE AFP

Robert Lewandowski i Joan Laporta PAU BARRENA AFP

