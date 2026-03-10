Laporta wprost ogłosił ws. przyszłości Lewandowskiego. Jasna deklaracja ws. ofert dla Polaka

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Aktualizacja

Zaledwie nieco ponad trzy miesiące dzielą Roberta Lewandowskiego od wygaśnięcia jego kontraktu z Barceloną. Kibice nerwowo wyczekują komunikatu dotyczącego przyszłości Polaka, choć ta wydaje się być coraz bardziej oddalona od stolicy Katalonii. Głos ws. umowy "Lewego" postanowił wreszcie zabrać Joan Laporta. Potwierdził jednocześnie oferty dla reprezentanta Polski.

Robert Lewandowski i Joan Laporta
Robert Lewandowski i Joan LaportaPablo Rodriguez/Quality Sport Images/Getty Images / Diego Souto/Getty ImagesGetty Images

- Nie wiem. Muszę poczuć to coś. Na razie nie mogę nic powiedzieć, bo nie jestem nawet w pięćdziesięciu procentach pewien, w którą stronę chcę iść. Nie jest to odpowiedni moment - brzmiała odpowiedź Roberta Lewandowskiego na pytanie dziennikarza "The Athletic" czy chce pozostać w Barcelonie.

Lewandowski nie zostanie w Barcelonie? Zaskakująca deklaracja Polaka

Kapitan reprezentacji Polski podsycił tym samym plotki dotyczące jego potencjalnego odejścia z "Dumy Katalonii" wraz z końcem sezonu. 30 czerwca wygasa 4-letni kontrakt "Lewego" i wciąż nie doszło do parafowania nowej umowy.

Zobacz również:

Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha
La Liga

Nie Lewandowski, nie Yamal. Oto najważniejszy piłkarz Barcelony. To ulubieniec Flicka

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski

    Lewandowski w bieżącym sezonie przeważnie na boisko wchodzi z ławki i choć Ferran Torres jest kompletnie bez formy, to Hansi Flick woli stawiać na Hiszpana, aniżeli na Polaka. Nic więc dziwnego, że w tych okolicznościach w Hiszpanii coraz więcej mówi się o odejściu 37-latka.

    Laporta przemówił ws. przyszłości "Lewego". Prawda wyszła na jaw

    Przy okazji licznych wywiadów przed wyborami prezydenckimi w Barcelonie głos ws. przyszłości Roberta Lewandowskiego wreszcie publicznie zabrał Joan Laporta. Otwartość jego deklaracji w tej sytuacji mogła zaskakiwać.

    Jego kontrakt się kończy i na pewno dostanie wiele ofert. Nie wiem, czy chce tu zostać, ale taką mam nadzieję. Tak samo jak Ferran
    wypalił wprost Laporta. 

    Pożegnanie gwiazdy z Lewandowskim, głośno o zwrocie akcji. Flick musi się z tym pogodzić

    Ze słów ubiegającego się o kolejną kadencję prezydenta Barcy działacza wynika zatem, że ten jest gotów przedłużyć umowę z Lewandowskim. Czyżby bardziej niezdecydowaną stroną była jednak ta polska?

    37-latek w bieżącym sezonie wystąpił w 33 spotkaniach. Strzelił w nich 14 goli i dorzucił do tego trzy asysty. Cztery trafienia więcej od niego ma Ferran Torres. Hiszpan spędził jednak więcej czasu na murawie.

    Zobacz również:

    Zbigniew Boniek
    Ekstraklasa

    Dramat rewelacji Ekstraklasy. Boniek reaguje: Padlina? Słabe określenie

    Michał Chmielewski
    Michał Chmielewski
    Piłkarz Barcelony w jasnej bluzie treningowej i czarnej masce na twarzy trzyma piłkę Ligi Mistrzów UEFA, stojąc na boisku na tle rozmytego napisu 'UEFA CHAMPIONS'.
    Robert LewandowskiSCOTT HEPPELLAFP
    Uśmiechnięty mężczyzna w garniturze i krawacie w granatowo-czerwone paski stoi wśród innych elegancko ubranych osób, dominują ciemne kolory ubrań.
    Joan LaportaMATTHIEU MIRVILLEAFP
    Dwóch mężczyzn w garniturach siedzi na scenie w trakcie konferencji prasowej, jeden z nich trzyma mikrofon i mówi, w tle ścianka z logotypami Spotify i Nike.
    Robert Lewandowski i Joan LaportaPAU BARRENA AFP
    Athletic Bilbao - FC Barcelona. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja