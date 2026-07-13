Laporta ruszył do Stanów. Możliwy zwrot akcji. Oferta leży na stole

Prezes FC Barcelona Joan Laporta zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami mediów udał się w podróż do Stanów Zjednoczonych, by obejrzeć we wtorek w Dallas półfinałowe starcie mistrzostw świata pomiędzy Hiszpanią i Francją.

Po przylocie za Ocean szef mistrza La Liga został złapany przez dziennikarzy, a że sam lubi brylować w mediach, dał się namówić na gorące wypowiedzi dotyczące między innymi starań klubu o zakontraktowanie Juliana Alvareza.

FC Barcelona złożyła już wcześniej Atletico Madryt ofertę za Argentyńczyka opiewającą na 100 mln euro. Została jednak publicznie wyśmiana przez stołecznego rywala. Ale że 26-latek już podczas mundialu otwarcie powiedział, że najlepszym rozwiązaniem dla jego przyszłości byłby letni transfer, sytuacja uległa znaczącej zmianie.

Joan Laporta wprost o transferze Juliana Alvareza do FC Barcelona

Jakie jest obecne stanowisko Barcy? Joan Laporta postawił sprawę jasno.

Oczywiście nie będziemy tańczyć, jak nam zagrają. Sami nadamy rytm

Potwierdził przy tym fakt złożenia oferty. I choć nie mówił wprost o kwocie, zapewnił, że pozostaje ona aktualna. Zapowiedział jednak także możliwy zwrot akcji i wycofanie tej propozycji.

- Nie jest to oferta nieograniczona i w odpowiednim czasie poinformujemy, do kiedy pozostaje ona aktualna. Została ona złożona z zamiarem pozyskania tego zawodnika, który podoba się kierownictwu sportowemu i trenerowi.

A mówiąc o samym Juliana Alvarezie Joan Laporta stwierdził, że to "wybitny piłkarz" który zasługuje na "ofertę opiewającą na znaczną kwotę". Zapewnił jednocześnie, że mimo medialnej zawieruchy FC Barcelona oraz Atletico Madryt to kluby pozostające w dobrych relacjach.

Robert Lewandowski i Joan Laporta XAVIER BONILLA East News

Joan Laporta Javier Borrego AFP

Julian Alvarez Jakub Rzeźnicki AFP





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