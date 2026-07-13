Laporta ruszył do Stanów. Możliwy zwrot akcji. Oferta leży na stole

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Joan Laporta wsiadł w samolot i ruszył do Stanów Zjednoczonych. Wszystko po to by podczas wtorkowego półfinału mistrzostw świata z Francją wspierać z trybun reprezentację Hiszpanii i występujących w niej piłkarzy FC Barcelona. I właśnie kwestie dotyczące mistrza La Liga zostały poruszone przez prezesa w rozmowie z dziennikarzami po wylądowaniu w USA. Joan Laporta mówił między innymi o wiszącym w powietrzu transferowym hicie, zaznaczając przy tym, że w podejściu władz Barcy może dojść do całkowitego zwrotu akcji i wycofania oferty, która obecnie leży na stole. A sprawa dotyczy potencjalnego następcy Roberta Lewandowskiego.

Joan Laporta i inny mężczyzna w sportowych strojach obejmują się na stadionie piłkarskim.
Joan Laporta wciąż szuka godnego następcy Roberta LewandowskiegoJAIME REINA / AFPAFP

Prezes FC Barcelona Joan Laporta zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami mediów udał się w podróż do Stanów Zjednoczonych, by obejrzeć we wtorek w Dallas półfinałowe starcie mistrzostw świata pomiędzy Hiszpanią i Francją.

Po przylocie za Ocean szef mistrza La Liga został złapany przez dziennikarzy, a że sam lubi brylować w mediach, dał się namówić na gorące wypowiedzi dotyczące między innymi starań klubu o zakontraktowanie Juliana Alvareza.

FC Barcelona złożyła już wcześniej Atletico Madryt ofertę za Argentyńczyka opiewającą na 100 mln euro. Została jednak publicznie wyśmiana przez stołecznego rywala. Ale że 26-latek już podczas mundialu otwarcie powiedział, że najlepszym rozwiązaniem dla jego przyszłości byłby letni transfer, sytuacja uległa znaczącej zmianie.

Joan Laporta wprost o transferze Juliana Alvareza do FC Barcelona

Jakie jest obecne stanowisko Barcy? Joan Laporta postawił sprawę jasno.

Oczywiście nie będziemy tańczyć, jak nam zagrają. Sami nadamy rytm
powiedział szef mistrza Hiszpanii cytowany przez "Mundo Deportivo"

Potwierdził przy tym fakt złożenia oferty. I choć nie mówił wprost o kwocie, zapewnił, że pozostaje ona aktualna. Zapowiedział jednak także możliwy zwrot akcji i wycofanie tej propozycji.

- Nie jest to oferta nieograniczona i w odpowiednim czasie poinformujemy, do kiedy pozostaje ona aktualna. Została ona złożona z zamiarem pozyskania tego zawodnika, który podoba się kierownictwu sportowemu i trenerowi.

A mówiąc o samym Juliana Alvarezie Joan Laporta stwierdził, że to "wybitny piłkarz" który zasługuje na "ofertę opiewającą na znaczną kwotę". Zapewnił jednocześnie, że mimo medialnej zawieruchy FC Barcelona oraz Atletico Madryt to kluby pozostające w dobrych relacjach.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Amerykanie przeszli samych siebie. Wiadomo, co chcą zrobić "Lewemu". To nie żart

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
Dwaj mężczyźni w eleganckich garniturach siedzą na wysokich krzesłach na tle ścianki z logotypami Spotify i Nike; jeden z nich trzyma mikrofon i przemawia, drugi słucha z poważnym wyrazem twarzy, trzymając mikrofon na kolanach.
Robert Lewandowski i Joan LaportaXAVIER BONILLAEast News
Mężczyzna w garniturze przemawia do mikrofonu, stojąc na tle dużego logo klubu piłkarskiego FC Barcelona.
Joan LaportaJavier BorregoAFP
Piłkarz w czerwono-białej koszulce Atletico Madryt biegnie po murawie stadionu podczas meczu, skoncentrowany i pełen energii.
Julian AlvarezJakub RzeźnickiAFP


Yukiko Wada rozbiła polską defensywę. Jej najlepsze akcje z meczu z Polską [WIDEO]Polsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja