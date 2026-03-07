Wielkimi krokami zbliżają się w wybory prezydenckie w Barcelonie. Joan Laporta postrzegany jest za murowanego faworyta do zwycięstwa. Jego przewaga nad Victorem Fontem wydaje się jeszcze większa, aniżeli przy okazji poprzednich wyborów, w których triumfował 63-latek.

Wcześniej jednak Laporta musiał ustąpić z funkcji prezesa FC Barcelona, gdyż zgodnie ze statutem, członkowie zarządu, którzy kandydują w wyborach, muszą zrezygnować ze swoich stanowisk. W trakcie pożegnania z Robertem Lewandowskim i spółką nie zabrakło patetecznych słów.

Zawrzało w Barcelonie. Rywal Laporty złożył wniosek o oszustwo

Na nieco ponad tydzień przed wyborami w Barcelonie doszło do wstrząsu. Oto jeden z niedoszłych rywali Joana Laporty - Marc Ciria postanowił złożyć do Katalońskiej Federacji wniosek o oszustwo.

Kandydat, który ostatecznie nie uzyskał odpowiedniej liczby podpisów, aby w ogóle wystartować w wyborach prezydenckich w Barcelonie uważa, że 300 z zebranych przez niego podpisów zostało niesłusznie odrzuconych. Informacje te ujawnili dziennikarze stacji "Cadena SER".

Nawet jeśli okaże się, że Ciria miał rację i powinien zostać dopuszczony do wyborów, nie będzie to miało większego znaczenia dla ich przebiegu, ani końcowego rezultatu. Joan Laporta, jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, 15 marca powinien zostać wybrany na kolejną kadencję. Za jego kandydaturą opowiedziała się szatnia "Blaugrany".

W sobotę natomiast uwaga kibiców skierowana będzie przede wszystkim na starcie Athletic vs FC Barcelona. Relację na żywo z tego spotkania znajdziesz na Interia Sport.

W taki sposób FC Barcelona przygotowuje się do kolejnego starcia w La Liga. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press