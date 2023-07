Laporta ogłasza ws. Roberta Lewandowskiego. Xavi Hernandez wszystko ujawnił

W sezonie 2023/24 Xavi Hernandez będzie mógł liczyć na kilku nowych piłkarzy. Do ekipy "Dumy Katalonii" dołączył między innymi były znajomy Roberta Lewandowskiego z Borussii Dortmund - Ilkay Guendogan . Obecnie trwają także dyskusje dotyczące piłkarzy, którzy mogą opuścić drużynę Barcelony. Jednym z nich jest Ansu Fati , który wciąż nie potrafi wrócić do najwyższej dyspozycji po problemach zdrowotnych , jakie wstrzymały rozwój jego kariery.

FC Barcelona. Joan Laporta wprost o Ansu Fatim: Najwięcej strzelają on i Robert Lewandowski

- Mamy zawodników z przodu, ale musimy sprawić, by rotacja była normą, a nie koniecznością, jak to miało miejsce w minionym sezonie. To jeden z nierozwiązanych tematów - zmienianie, by uniknąć urazów. Jest Raphinha, Ousmane Dembele, Ansu Fati, Robert Lewandowski, Ez Abde i Ferran Torres. Wygląda to dobrze - stwierdził Joan Laporta.