Laporta odsłania kulisy transferu. "Lewy" zrezygnował z większych zarobków

Saga z transferem Roberta Lewandowskiego do FC Barcelona trwała przez kilka tygodni, ale polski piłkarz w końcu dopiął swego i przeniósł się do klubu ze stolicy Katalonii. Negocjacje z Bayernem Monachium trwały jednak długo i kosztowały wszystkie strony sporo nerwów.

Prezydent FC Barcelona Joan Laporta odsłonił nieco kulis i zdradził, że jego drużyna zapłaciła za Lewandowskiego 50 milionów euro, a czego pięć stanowią różnego rodzaju bonusy, a 45 milionów to kwota podstawowa. Przyznał też, że "Duma Katalonii" nie była jedynym zespołem walczącym o podpis Polaka, a inni oferowali mu nawet więcej.

- Rywalizowaliśmy z Chelsea i PSG, ale Robert Lewandowski wolał dołączyć do nas i jesteśmy mu za to bardzo wdzięczni. Szczególnie, że oferowaliśmy mu mniejsze pieniądze niż inni, a on i tak naciskał na Bayern w sprawie transferu - zdradził Joan Laporta w rozmowie z amerykańskim kanałem "TUDN"